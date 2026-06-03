Đông Anh sắp có thêm khu đô thị nằm đối diện dự án 35.000 tỷ của Vinhomes, liền kề siêu cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ

Ngày 2/6, UBND xã Đông Anh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, địa phương tiến hành rà soát hiện trạng đất đai, chuẩn bị GPMB đối với các khu đô thị Đông Anh 2, Đông Anh 3 - những quỹ đất đối ứng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố.

Khu đô thị Đông Anh 2 có quy mô gần 34 ha, trong khi khu đô thị Đông Anh 3 rộng khoảng 70 ha.

Đáng chú ý, khu đô thị Đông Anh 2 có vị trí nằm trên địa bàn cụm Mai Lâm - Đông Ngàn, tiếp giáp tuyến đường dẫn cầu Tứ Liên (gần 20.000 tỷ) và đối diện khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (khoảng 35.000 tỷ đồng) . Phần lớn diện tích dự kiến triển khai hiện là đất nông nghiệp dọc kênh Hà Bắc.

Hiện địa phương đang đồng thời lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định chủ sử dụng đất trong phạm vi dự án. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, các bước bồi thường, hỗ trợ và GPMB sẽ được triển khai theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện một số thôn nằm trong phạm vi dự án đề nghị đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền đền bù; đồng thời, trong quá trình xác định ranh giới dự án cần hạn chế tối đa việc để lại các diện tích đất nhỏ lẻ…

Các ý kiến cũng đề nghị nhà đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung các hạng mục hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa; đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khu đô thị mới với khu dân cư hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Đông Anh cho biết địa phương đang tập trung nhiều dự án hạ tầng chiến lược, do đó công tác chuẩn bị GPMB cần được triển khai sớm, đồng bộ và có lộ trình cụ thể.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo UBND xã Đông Anh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp niêm yết công khai nhiệm vụ quy hoạch tại nhà văn hóa các thôn để lấy ý kiến người dân; đồng thời đẩy nhanh công tác trích đo, xây dựng phương án GPMB...

Theo kế hoạch, cùng với việc hoàn thiện các thủ tục quy hoạch, nhà đầu tư sẽ phối hợp với địa phương tổ chức đo đạc hiện trạng, xác định ranh giới cụ thể và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai công tác GPMB.