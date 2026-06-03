Cận cảnh 500m đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vừa hoàn thành thảm nhựa

Anh Nguyễn Anh Ngọc (phường Cầu Giấy) cho biết hằng ngày đều di chuyển qua khu vực La Thành để vào trung tâm thành phố làm việc. Theo anh, việc một phần tuyến đường được thảm nhựa và tổ chức lưu thông tạm thời giúp quá trình di chuyển thuận lợi hơn nhờ mặt đường rộng, bằng phẳng.