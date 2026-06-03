Cận cảnh 500m đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vừa hoàn thành thảm nhựa
Khoảng 500m mặt đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thảm nhựa, từng bước định hình diện mạo của tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội khi dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.
- 03-06-2026
- 03-06-2026
- 02-06-2026
Theo Đức Nguyễn
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
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