Khải Hoàn Land được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Tối ngày 02/06/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Hội đồng Giám khảo cùng đông đảo doanh nghiệp bất động sản hàng đầu cả nước.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là giải thưởng mang tầm vóc quốc gia do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất của thị trường bất động sản, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường nói riêng, an sinh xã hội và sự phát triển của đất nước nói chung.

Việc được xướng tên tại hạng mục "Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam" không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực phát triển bền bỉ của Khải Hoàn Land trong suốt thời gian qua, mà còn phản ánh niềm tin của thị trường đối với chiến lược phát triển dài hạn, năng lực triển khai thực tế và định hướng phát triển hệ sinh thái bất động sản chuyên nghiệp mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Khải Hoàn Land được vinh danh tại hạng mục "Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam"

Trước đó, doanh nghiệp liên tiếp được xướng tên tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và khu vực như "Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất 2023" tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2023, "Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất miền Nam 2025" tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025, "Nhà phát triển Bất động sản đột phá Đông Nam Á 2025" tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025; đồng thời nằm trong nhóm doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật tại châu Á thông qua giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025".

Trong bối cảnh thị trường bất động sản điều chỉnh sâu, năm 2025 được xem là cột mốc bản lề, đánh dấu giai đoạn Khải Hoàn Land chính thức tái định vị thương hiệu theo hướng Chủ đầu tư – Nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu với triết lý bền vững "Tinh hoa trong từng tổ ấm". Đây không chỉ là bước chuyển về chiến lược phát triển mà còn mở ra giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ của doanh nghiệp trên nhiều phương diện.

Về hoạt động phát triển dự án, doanh nghiệp liên tục ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng. Dự án trọng điểm tại Nam Sài Gòn, Khu compound resort ven sông Khải Hoàn Prime đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán và đang tăng tốc thi công, đếm ngược ngày cất nóc trong tháng 6/2026. Chính thức đặt dấu ấn thương hiệu tại Đông Bắc TP.HCM, dự án căn hộ Bespoke hạng sang Khải Hoàn Imperial ngay mặt tiền Quốc lộ 13 đang tạo được hiệu ứng tốt trên thị trường khi chính thức được khởi công xây dựng sau thời gian ra mắt không lâu.

Sau Khải Hoàn Imperial, năm 2026 cũng được xem là giai đoạn Khải Hoàn Land tiếp tục tăng tốc hành trình phát triển khi dự án Khải Hoàn Grande sẽ dự kiến ra mắt thị trường. Theo định hướng dài hạn, trong vòng 3 năm tới, Khải Hoàn Land sẽ phát triển khoảng 20.000 sản phẩm thuộc nhiều loại hình như căn hộ, biệt thự, shophouse..., từng bước gia tăng hiện diện tại các đô thị trọng điểm và khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản phía Nam.

Thêm vào đó, các công ty thành viên của Tập đoàn gồm Khải Minh Land và Solution Investment tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực môi giới bất động sản, góp phần mở rộng độ phủ thị trường, gia tăng hiệu quả bán hàng trên nhiều dự án trọng điểm của hàng loạt chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

Song song hoạt động kinh doanh, Khải Hoàn Land duy trì nhiều chương trình vì cộng đồng với định hướng phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội. Trong những tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại nhiều địa phương như chương trình "Tủ sách Khải Hoàn" với chủ đề "Trang sách diệu kỳ, vun bồi tri thức" tại Bình Dương cũ, Cần Giờ và Hiệp Phước; trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Xuân về muôn mái ấm"; đồng thời tổ chức "Hành trình Xanh Khải Hoàn Land – Khơi thông dòng chảy, trong lành đô thị" nhằm góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống tại khu vực địa phương.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu của ngành, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026 còn được xem là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch, bền vững và chuyên nghiệp hơn. Trong đó, việc Khải Hoàn Land được vinh danh tại hạng mục "Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam" không chỉ phản ánh những kết quả tích cực mà doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc trên hành trình khẳng định vị thế Nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu.