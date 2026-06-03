GP.Invest đạt Top 10 Doanh nghiệp triển vọng tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Danh hiệu là dấu ấn khẳng định năng lực và uy tín của GP.Invest sau hành trình gần 2 thập kỷ phát triển, đồng thời phản ánh tầm nhìn và khát vọng nâng tầm đô thị Việt trong kỷ nguyên vươn mình.

Dấu ấn vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với niềm tin và khí thế mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, bất động sản ngày càng giữ vai trò then chốt, đóng góp lớn vào GDP và lan tỏa động lực phát triển kinh tế - xã hội. Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam chính thức được tái khởi động nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực, kiến tạo đô thị hiện đại, định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho thị trường.

Tại Lễ trao giải diễn ra ngày 2/6 vừa qua, GP.Invest được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản Triển vọng nhất năm 2026. Kết quả được xét chọn bởi hội đồng chuyên gia đầu ngành dựa trên nhiều tiêu chí: năng lực tài chính, chất lượng dự án đã triển khai và hoàn thành, uy tín thương hiệu, khả năng dẫn dắt xu hướng phát triển, cùng tính chủ động đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia trong giai đoạn mới.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi – Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: "Giải thưởng không chỉ là vinh danh những giá trị đã đạt được, mà còn là nguồn cảm hứng để đổi mới, phát triển và khẳng định thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi doanh nghiệp, mỗi dự án được tôn vinh sẽ lan tỏa niềm tin, khát vọng và chuẩn mực phát triển bền vững cho toàn ngành."

Thành tựu tại lễ trao giải lần này của GP.Invest là dấu mốc cho thấy những nỗ lực tích cực, đóng góp cùng tiến trình hội nhập và hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, đồng thời tiếp nối chuỗi thành tích đã đạt được như:Top 10 Khu nhà ở đáng sống nhất cho dự án Tràng An Complex tại Giải thưởng Quốc gia lần thứ I (2018), Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (2022), Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu (2022 – 2023), Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín (2025)...

Hành trình kiến tạo hệ giá trị khác biệt và khát vọng vươn tầm

Khởi đầu từ năm 2007, hành trình gần hai thập kỷ của GP.Invest trải qua nhiều chu kỳ khủng hoảng của thị trường Việt Nam. Không dừng bước trước khó khăn hay áp lực tăng trưởng nóng, doanh nghiệp từng bước khẳng định bản lĩnh và trưởng thành về quy mô, năng lực với tổng vốn điều lệ tăng gấp 10 lần, tổng tài sản đạt 3.900 tỷ đồng, cùng danh mục sản phẩm trải rộng từ Hà Nội đến Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Lạng Sơn.

GPInvest tăng vốn điều lệ gấp 10 lần, nâng tổng tài sản lên mức 3.900 tỷ đồng trong năm 2026

Nền tảng của sức bền này chính là sự kiên định theo đuổi triết lý "giá trị thực", lấy sự minh bạch cùng kỷ luật thực thi nghiêm ngặt để gây dựng niềm tin và uy tín thương hiệu. Tiêu biểu trong những giai đoạn thị trường biến động, gây ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, GP.Invest vẫn luôn giữ vững cam kết với khách hàng, đảm bảo 100% dự án được bàn giao đúng tiến độ và hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cư dân. Cùng với đó, chất lượng công trình tiếp tục được nâng tầm thông qua hệ thống kiểm soát chặt chẽ, từ khâu thiết kế đến thi công và đưa vào vận hành, nhờ mạng lưới hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế, nhà thầu uy tín như Eric Morrison, Henning Larsen, Coteccons...

Không dừng lại ở đó, GP.Invest còn khẳng định năng lực kiến tạo dẫn dắt xu hướng quốc tế và tinh thần chủ động thực thi các nhiệm vụ quốc gia. Cụ thể, dự án Evergreen Estate (Lạng Sơn) là bước đi đột phá khi trở thành khu đô thị tiên phong tại Đông Nam Á theo đuổi chứng chỉ xanh LEED cho cộng đồng (LEED for Communities) - minh chứng rõ nét cho trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Song song, việc mở rộng sang phân khúc Bất động sản Công nghiệp sinh thái tại Hải Dương cũng là bước đi đón đầu làn sóng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao, nhằm thiết lập mô hình tăng trưởng đa trụ cột vững chắc.

GPInvest cam kết áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn LEED cho toàn bộ các dự án trong tương lai

Tầm nhìn chiến lược tiếp tục được hiện thực hóa trong giai đoạn tiếp theo khi GP.Invest cam kết áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn LEED quốc tế cho toàn bộ các dự án trong tương lai. Bên cạnh phân khúc nhà ở thương mại, doanh nghiệp còn định hướng tham gia nghiên cứu cải tạo chung cư cũ nội đô theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP, đồng thời đẩy mạnh triển khai danh mục đa dự án, đa lĩnh vực nhằm tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Giải thưởng quốc gia năm 2026 chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng vươn tầm và trách nhiệm của một thương hiệu Việt mang năng lực cạnh tranh toàn cầu, không ngừng kiến tạo không gian sống chất lượng, hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ và định hình tương lai đô thị vững vàng hội nhập.