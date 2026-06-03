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Ra quyết định khởi tố Trần Văn Hán SN 1984

| | Bất động sản

Trần Văn Hán bị cáo buộc tổ chức đổ, tập kết trái phép hơn 169 tấn chất thải rắn chưa qua xử lý xuống khu vực đất nông nghiệp.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hán, sinh năm 1984, trú tại thôn Từ Tây, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/4, Tổ công tác Công an xã Mễ Sở phát hiện Trần Văn Hán có hành vi đổ, chôn lấp, tập kết chất thải rắn (gồm đất thải, gạch vỡ, bê tông vỡ...) xuống khu đất lưu không thuộc hành lang đường điện và khu vực "Dự án di dân vùng có nguy cơ sạt lở" tại xóm 5, thôn Đa Hòa, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Hán không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc đổ, tập kết chất thải tại khu đất nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định: Trần Văn Hán không có chức năng, năng lực xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do vụ lợi, Hán đã tổ chức đổ, tập kết hơn 169 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua xử lý xuống khu đất lưu không thuộc hành lang đường điện tại thôn Đa Hòa, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

Khu vực đổ chất thải là đất canh tác nông nghiệp, không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tập kết hoặc xử lý chất thải.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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