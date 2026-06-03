Nam nghệ sĩ lấy vợ là con gái đại gia miền Tây: Bỏ penthouse thành phố về ngoại ô xây biệt thự 500m², chill quên lối về

Hoàng Bách sinh năm 1980, là một người nghệ sĩ đa tài của Vbiz, sở hữu khả năng sáng tác và biểu diễn rất đa dạng. Năm 2006, ở tuổi 26, anh kết hôn với Đoàn Thanh Thảo, cựu người mẫu quê Đồng Tháp. Bà xã của anh là con gái của một đại gia có tiếng tại miền Tây. Sau đám cưới, cô chọn gác lại sự nghiệp nghệ thuật để lui về làm hậu phương và chuyển hướng sang làm doanh nhân. Trải qua 2 thập kỷ đồng hành, ở thời điểm hiện tại, vợ chồng Hoàng Bách đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với 3 con đủ nếp đủ tẻ.

Trước đây, cặp đôi từng sống nhiều năm trong căn penthouse sang trọng rộng 300m², tọa lạc trong khu đô thị cao cấp. Và để tìm kiếm không gian sống gần gũi thiên nhiên, mới đây gia đình nam nghệ sĩ đã quyết định "bỏ" penthouse để chuyển về căn biệt thự ngoại ô rộng 500m². Ở tuổi ngoài 40, vợ chồng Hoàng Bách ưu tiên sự bình yên, thư thái. Chính vì vậy, cơ ngơi mới không chỉ xịn đẹp mà còn đúng gu, được thiết kế theo phong cách farmhouse mộc mạc, mang đậm chất nghỉ dưỡng.

Toàn cảnh biệt thự 500m² của vợ chồng Hoàng Bách

Qua bản phối cảnh 3D khu vực mặt tiền, căn biệt thự của gia đình Hoàng Bách đã gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, ấm cúng theo phong cách farmhouse. Công trình ưu tiên thiết kế mở với những đường nét mềm mại, bao quanh nhà là những khoảng xanh rộng rãi, thảm cỏ được bố trí hài hòa, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên và ngập tràn cảm giác thư thái.

Điểm nhấn của biệt thự nằm ở hệ cửa kính lớn giúp kết nối không gian bên trong với sân vườn bên ngoài, đồng thời đón tối đa ánh sáng tự nhiên. Khoảng hiên nhà thoáng đãng bên hông biệt thự được vợ chồng Hoàng Bách tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, thưởng trà.

Bản phối cảnh 3D khu vực mặt tiền trong căn biệt thự 500m2

Khoảng hiên nhà thoáng đãn được vợ chồng Hoàng Bách tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, thưởng trà

Không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo hướng mở, mang đến cảm giác rộng rãi, sang trọng và ấm cúng. Qua bản phối cảnh khu vực bếp và phòng ăn, có thể thấy công trình sở hữu trần nhà cao, giúp không gian thêm bề thế và đón ánh sáng tự nhiên hiệu quả. Nội thất ưu tiên các gam màu trung tính kết hợp chất liệu gỗ, tạo cảm giác gần gũi và thư thái. Điểm nhấn nổi bật là hệ đèn thả trần bằng mây tre đan mang đậm hơi thở mộc mạc, hài hòa với tinh thần farmhouse của toàn bộ căn nhà. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn được bố trí xuyên suốt giúp các thành viên dễ dàng phóng tầm mắt ra khoảng sân vườn xanh mát bên ngoài, mang thiên nhiên len lỏi vào từng góc sống.

Bản phối cảnh khu bếp và khu vực ăn uống

Từ bàn ăn có thể hướng tầm mắt ra khu vực sân vườn

Không gian thoáng đãng, ấm cúng và dễ chịu

Bàn ăn màu nâu kết hợp hài hòa với khu bếp mang tông trắng sáng

Các thiết kế gia dụng được sắp xếp khoa học, đẹp mắt

Bản phối cảnh phòng ngủ master cho thấy vợ chồng Hoàng Bách theo đuổi phong cách tối giản và ấm cúng. Gam màu kem chủ đạo kết hợp cùng nội thất tinh gọn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, phù hợp để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc bận rộn. Điểm nhấn của không gian là hệ cửa kính lớn mở ra ban công riêng, nơi được bố trí nhiều cây xanh, giúp căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gần gũi với thiên nhiên.

Trong khi đó, phòng ngủ dành cho khách hoặc người thân ghé thăm được thiết kế rộng rãi với hai giường đôi lớn, đáp ứng nhu cầu lưu trú thoải mái. Nội thất gỗ tông màu trầm ấm kết hợp cùng những đường phào chỉ thanh lịch trên tường tạo nên tổng thể hài hòa, vừa tinh tế vừa mang lại cảm giác dễ chịu. Dù là không gian riêng tư hay phòng dành cho khách, mọi chi tiết đều được chăm chút để đảm bảo sự tiện nghi và tính thẩm mỹ.

Bản phối cảnh phòng ngủ master