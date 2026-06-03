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Đà Nẵng đấu giá lại khu đất vàng sân Chi Lăng, giá giảm hơn 150 tỉ

| | Bất động sản

Khu đất vàng sân Chi Lăng được đưa ra đấu giá lần 2, mức khởi điểm lần này là 9.550 tỉ đồng

Ngày 3-6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu). Giá khởi điểm trong lần đấu giá này là hơn 9.550 tỉ đồng.

Mức giá này giảm khoảng 156 tỉ đồng so với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng được đưa ra trong đợt đấu giá đầu hồi tháng 4-2026.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 3-7. Tài sản đưa ra đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất thuộc khu vực sân Chi Lăng.

Đà Nẵng đấu giá khu đất vàng sân Chi Lăng với giá giảm mạnh Năm 2026 - Ảnh 1.

Các hạng mục bên trong sân Chi Lăng đang được tháo dỡ

Trước đó, phiên đấu giá lần đầu diễn ra vào đầu tháng 5 không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Việc đấu giá khu đất sân Chi Lăng nằm trong quá trình thi hành một phần bản án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và các đồng phạm.

Khu đất sân Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m², nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm TP Đà Nẵng, được bao quanh bởi các tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương.

Năm 2010, TP Đà Nẵng chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Tuy nhiên, dự án sau đó bị đình trệ do vướng mắc pháp lý và liên quan đến vụ án của ông Phạm Công Danh.

Đến năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khu vực này, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý tài sản và tổ chức đấu giá theo quy định.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang triển khai tháo dỡ, đập phá các hạng mục còn lại của sân Chi Lăng nhằm mặt bằng sạch.

Theo B.Vân

Người Lao Động

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