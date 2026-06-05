Ngay tháng sau, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến đường sắt 175.000 tỷ nối thẳng Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trước ngày 2/7, thành phố sẽ tổ chức khởi công, động thổ và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Đối với nhóm dự án khởi công, TP.HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai 10 dự án trọng điểm trước thời điểm này, với tổng mức đầu tư khoảng 381.326,9 tỷ đồng (tương đương 14,4 tỷ USD).

Một trong những dự án đáng chú ý là tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (TP. Đồng Nai).

Trong đó, ga Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hiện đại, kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 2 (Thủ Thiêm – Bến Thành – Tham Lương – Tây Bắc Củ Chi) cùng các trục đường sắt đô thị trong tương lai.

Theo phương án, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành có chiều dài khoảng 42 km, đi qua địa bàn TP.HCM và Đồng Nai, với tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Thời gian di chuyển từ ga Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành dự kiến chỉ từ 20–25 phút. Toàn tuyến dự kiến bố trí 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.

Hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án do Bộ Xây dựng thực hiện đến tháng 4/2025 và đã được chuyển giao cho TP.HCM để phục vụ công tác quản lý, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, trong bối cảnh tuyến được chuyển đổi thành đường sắt đô thị, không còn thuộc hệ thống đường sắt quốc gia.

Theo báo Người Lao Động, tổng mức đầu tư dự kiến của tuyến lên tới 175.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với phương án trước đó khoảng 85.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai cùng các Sở, ban, ngành TP.HCM và CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn THACO Group do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu) về đề xuất đầu tư dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối sân bay Long Thành.

Theo văn bản, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, UBND TP.HCM chấp thuận giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu trong thời hạn 4 tháng.

Đáng chú ý, dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư các nhà ga theo nhu cầu khai thác và khả năng kết nối từng khu vực, thay vì triển khai đồng loạt, nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nguồn lực.

Đây được đánh giá là tuyến giao thông đô thị đặc biệt quan trọng, đóng vai trò hạt nhân trong việc thay đổi diện mạo giao thông khu vực phía Nam. Tuyến không chỉ kết nối hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Long Thành, mà còn mở ra khả năng liên kết linh hoạt giữa mạng lưới đô thị nội đô TP.HCM, khu đô thị sáng tạo phía Đông và các trung tâm kinh tế – hành chính của Đồng Nai.