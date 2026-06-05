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Sau nửa năm khởi công, dự án nhà ở cho Công an nhân dân hơn 3.500 tỷ tại Ciputra triển khai đến đâu?

| | Bất động sản

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất IA25 đang trong giai đoạn triển khai ban đầu, với giá trị thực hiện đạt gần 160 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó đáng chú ý là tiến độ triển khai dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất IA25.

Theo doanh nghiệp, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.510 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 737 tỷ đồng, còn lại khoảng 2.773 tỷ đồng là vốn vay và huy động. Tính đến tháng 5/2026, tổng giá trị thực hiện dự án đạt 159,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/11/2025, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại ô đất IA25, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 18.000 m2, thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Quy mô gồm 3 tòa tháp cao từ 27 đến 40 tầng, cung cấp 1.262 căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Với mật độ xây dựng khoảng 37%, dự án định hướng phát triển không gian sống xanh, đồng bộ hệ thống tiện ích như sân chơi, khu thể thao, bể bơi, phòng gym và đường dạo bộ.

Khu đô thị Nam Thăng Long được đánh giá là một trong những khu vực có hạ tầng hoàn thiện và mặt bằng giá cao tại Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể kết nối tới trung tâm thành phố cũng như các tỉnh lân cận thông qua các tuyến vành đai 2, vành đai 3 và các trục giao thông chính.

Hạ tầng khu vực tiếp tục được cải thiện với trục đường Võ Chí Công – cầu Nhật Tân, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới sân bay Nội Bài. Ngoài ra, tuyến Tây Thăng Long và các tuyến metro trong tương lai sẽ gia tăng khả năng kết nối liên vùng.

Tú An

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