Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: Siêu dự án 145.000 tỷ với sân vận động 70.000 chỗ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ được bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới

| | Bất động sản

Theo kế hoạch, trong tháng 10, Sun Group sẽ được bàn giao quỹ đất thu hồi của dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Phối cảnh tổng thể dự án (nguồn ảnh: Sun Group).

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Theo kế hoạch, trước ngày 25/6 tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Sau quá trình lấy ý kiến, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành trước 20/7.

Thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc trong tháng 10/2026.

Đến nay dự án đã được thực hiện đến bước thứ 6, gồm: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; ban hành thông báo thu hồi đất; gửi thông báo thu hồi đất; tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với 837/853 trường hợp cần thu hồi đất.﻿

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. (Ảnh: Quốc Hoàng)

Hồi tháng 1/2026, tại phường Bình Trưng, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm - quần thể Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng.﻿

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TP.HCM). Dự án có vị trí phía Đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Quy mô phục vụ tổng thể khoảng 131.000 người, gồm 106.000 người thuộc nhóm khán giả, báo chí, lao động và khách vãng lai; 25.000 người lưu trú, tương ứng khoảng 10.000 phòng khách sạn.Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với mái che linh hoạt có thể đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm hiện đại và hệ thống điều hòa nhiệt độ có khả năng điều chỉnh theo từng khu vực khán đài.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, quần thể còn gồm nhà thi đấu – biểu diễn đa năng 10 ha, khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng 5.000–10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế, trung tâm quần vợt và trung tâm huấn luyện… Song song các công trình thể thao, dự án bố trí quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị.﻿

Dương Dương

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ đạo “nóng” về đề xuất di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi của Vingroup

Chỉ đạo “nóng” về đề xuất di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi của Vingroup Nổi bật

Chính thức phê duyệt quy hoạch dự án hơn 11.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Chính thức phê duyệt quy hoạch dự án hơn 11.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam Nổi bật

TP.HCM tung hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, cảnh báo chiêu trò “bao đậu” hồ sơ

TP.HCM tung hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, cảnh báo chiêu trò “bao đậu” hồ sơ

06:43 , 05/06/2026
Bức tranh sôi động của tỉnh tăng trưởng nhanh nhất cả nước: Sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, Vingroup đổ 18 tỷ USD làm đại đô thị, Sun Group, Bim Group, CEO đều có mặt

Bức tranh sôi động của tỉnh tăng trưởng nhanh nhất cả nước: Sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, Vingroup đổ 18 tỷ USD làm đại đô thị, Sun Group, Bim Group, CEO đều có mặt

06:42 , 05/06/2026
Cùng lúc triển khai 5 dự án với quy mô 20.800 tỷ đồng, Sun Group báo cáo gì với tỉnh Phú Thọ

Cùng lúc triển khai 5 dự án với quy mô 20.800 tỷ đồng, Sun Group báo cáo gì với tỉnh Phú Thọ

06:33 , 05/06/2026
Tiến độ 2 siêu dự án 1.400ha, gần 6 tỷ USD do liên danh Sunshine Group và doanh nghiệp của đại gia Khoa “khàn” đầu tư

Tiến độ 2 siêu dự án 1.400ha, gần 6 tỷ USD do liên danh Sunshine Group và doanh nghiệp của đại gia Khoa “khàn” đầu tư

06:32 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên