Tin vui: Siêu dự án 145.000 tỷ với sân vận động 70.000 chỗ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ được bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới

Phối cảnh tổng thể dự án (nguồn ảnh: Sun Group).

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Theo kế hoạch, trước ngày 25/6 tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Sau quá trình lấy ý kiến, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành trước 20/7.

Thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc trong tháng 10/2026.

Đến nay dự án đã được thực hiện đến bước thứ 6, gồm: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; ban hành thông báo thu hồi đất; gửi thông báo thu hồi đất; tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với 837/853 trường hợp cần thu hồi đất.﻿

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. (Ảnh: Quốc Hoàng)

Hồi tháng 1/2026, tại phường Bình Trưng, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm - quần thể Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng.﻿

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TP.HCM). Dự án có vị trí phía Đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Quy mô phục vụ tổng thể khoảng 131.000 người, gồm 106.000 người thuộc nhóm khán giả, báo chí, lao động và khách vãng lai; 25.000 người lưu trú, tương ứng khoảng 10.000 phòng khách sạn.Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với mái che linh hoạt có thể đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm hiện đại và hệ thống điều hòa nhiệt độ có khả năng điều chỉnh theo từng khu vực khán đài.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, quần thể còn gồm nhà thi đấu – biểu diễn đa năng 10 ha, khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng 5.000–10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế, trung tâm quần vợt và trung tâm huấn luyện… Song song các công trình thể thao, dự án bố trí quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị.﻿