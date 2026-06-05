Tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương và trình Quốc hội xem xét trong năm 2026. Trước ngưỡng cửa trọng đại, Quảng Ninh đã là đầu tàu kinh tế miền Bắc, với GRDP năm 2025 tăng 11,89%, cao nhất cả nước. Tại đây, các dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, mà gắn với các cực phát triển mới về logistics, cảng biển và hạ tầng đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

