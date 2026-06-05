Bức tranh sôi động của tỉnh tăng trưởng nhanh nhất cả nước: Sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, Vingroup đổ 18 tỷ USD làm đại đô thị, Sun Group, Bim Group, CEO đều có mặt
Với GRDP năm 2025 dẫn đầu cả nước, Quảng Ninh đang chứng kiến làn sóng đổ bộ của hàng chục tỷ USD hạ tầng, biến dải ven biển từ Hạ Long, Vân Đồn đến Móng Cái thành các đại đô thị quy mô chưa từng có.
Tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương và trình Quốc hội xem xét trong năm 2026. Trước ngưỡng cửa trọng đại, Quảng Ninh đã là đầu tàu kinh tế miền Bắc, với GRDP năm 2025 tăng 11,89%, cao nhất cả nước. Tại đây, các dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, mà gắn với các cực phát triển mới về logistics, cảng biển và hạ tầng đường sắt tốc độ cao trong tương lai.
Đằng sau diện mạo đô thị – du lịch đang thay đổi nhanh của Quảng Ninh là sự hiện diện của loạt “tay chơi” lớn trong lĩnh vực bất động sản. Họ không chỉ phát triển nhà ở hay nghỉ dưỡng đơn lẻ, mà còn tham gia tạo hạ tầng, dựng điểm đến, kéo dòng khách và mở ra các trung tâm đô thị mới. Ảnh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Sun Group).
Xuất hiện tại Quảng Ninh từ năm 1994, BIM Group là một trong những tên tuổi gắn bó sớm với thị trường Hạ Long, đặc biệt tại khu vực Hùng Thắng – Bãi Cháy. Đơn vị này đã hiện thực hóa mô hình đô thị nghỉ dưỡng ven biển đồng bộ qua chuỗi dự án biểu tượng từ Halong Plaza Hotel đến hệ sinh thái Green Bay Village, thiết lập chuẩn mực sống và nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên tại khu vực.
Điển hình là Halong Marina, quy mô 248ha, vốn gần 2 tỷ USD, trải dài 3,8km ven biển gần vịnh Hạ Long. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế với các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới như InterContinental và New World, tích hợp quảng trường biển Marina Square và hệ thống tiện ích thương mại - giáo dục chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Đức
Nếu BIM Group đặt nền móng đô thị ven biển thì Sun Group chính là "tổng công trình sư" thay đổi vị thế toàn ngành du lịch Quảng Ninh bằng một hệ sinh thái hạ tầng giao thông - giải trí toàn diện. Từ "át chủ bài" Sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón được những siêu du thuyền lớn nhất thế giới, cho đến tổ hợp Sun World và các trục cao tốc liên vùng, doanh nghiệp này đã khép kín chuỗi giá trị từ hạ tầng đến điểm đến du lịch cao cấp. Ảnh: Sân bay Quốc tế Vân Đồn (Sun Group).
Tâm điểm là dự án Sun Elite City với quy mô 324 ha, vốn đầu tư gần 57.000 tỷ đồng do Sun Group phát triển tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh). Dự án được định vị là tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng – kinh tế đêm quy mô lớn tại Hạ Long, tích hợp quảng trường lễ hội Sun Carnival, chợ đêm VUI FEST và các không gian thương mại – giải trí ven biển, tái hiện mô hình các trung tâm giải trí 24/7 quốc tế như Clarke Quay (Singapore) hay West End (London). Ảnh phối cảnh
Tương tự, tại Khu kinh tế Vân Đồn là Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino quy mô 244 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD, đã chính thức khởi công vào tháng 12/2025. Dự án hướng đến mục tiêu hoàn thành phân khu casino dành cho người Việt vào năm 2028, kiến tạo một "resort city" theo tiêu chuẩn giải trí tích hợp tương đương các siêu tổ hợp tại Marina Bay Sands (Singapore) hay Macau. Ảnh phối cảnh
Tuy nhiên, đứng đầu về quy mô và tổng vốn đầu tư tại thị trường Quảng Ninh hiện nay là siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long do Vingroup phát triển. Với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, đây là một trong những đại đô thị lớn nhất miền Bắc, đồng thời là đại đô thị lớn nhất từ trước đến nay của Vingroup.
Siêu dự án này có diện tích đất phát triển lên tới 6.200 ha, trải dài từ quỹ đất chiến lược tại Tuần Châu đến Hà An. Theo quy hoạch, đại đô thị sinh thái này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 55.000 sản phẩm từ thấp tầng đến cao tầng, đáp ứng quy mô dân số khoảng 244.000 người, thiết lập một trung tâm kinh tế – an cư khép kín.
Trước đó, Vingroup cũng đã hiện diện tại Móng Cái với Vinhomes Golden Avenue (116ha) tại Móng Cái, hai cụm công nghiệp gần 143 ha tại phường Hải Hòa, cùng công viên công cộng 35 ha ở Tuần Châu . Ở mảng hạ tầng, hệ sinh thái Vingroup còn có VinSpeed tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.
Ngoài các ông lớn kể trên, Vân Đồn còn thu hút thêm nhiều chủ đầu tư lớn như CEO Group với dự án
Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô hơn 358 ha, HD Mon với Monbay Vân Đồn rộng 297 ha, tổng vốn gần 1 tỷ USD hay Everland/Crystal Holidays với Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tại Ao Tiên, vốn 5.500 tỷ đồng, hướng tới phân khúc căn hộ du lịch và lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp.
Theo Huy Nguyễn
An Ninh Tiền Tệ
Theo
An Ninh Tiền Tệ
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