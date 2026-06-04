Chỉ đạo “nóng” về đề xuất di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi của Vingroup

Theo Báo Xây dựng, liên quan đến đề xuất của Vingroup Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc liên quan đến đề xuất của Vingroup.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Vingroup để giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy trình, thủ tục.﻿

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ các tác động đến hoạt động vận tải, chi phí xã hội, nguy cơ ùn tắc giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cũng như đời sống và việc làm của người lao động khi dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội về ga Ngọc Hồi, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực này chưa được đầu tư đồng bộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá, so sánh các phương án đầu tư để lựa chọn phương án tối ưu, hiệu quả. Trường hợp triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Trước đó, Vingroup cho biết liên danh nhà đầu tư gồm doanh nghiệp này và 3 đối tác khác đã được UBND TP Hà Nội lựa chọn thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội; điểm đầu kết nối Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe song hành hai bên, tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Vingroup cho biết dự án đã được khởi công ngày 19/5/2026. Để bảo đảm tiến độ, doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai di dời tuyến đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định, nhằm bàn giao mặt bằng thi công trong năm 2026.

Đáng chú ý, Vingroup đề xuất tham gia đầu tư loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng tiền. Trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi phục vụ việc di dời ga Hà Nội.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi – Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, đồng thời bàn giao tuyến đường sắt hiện hữu để phục vụ Dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Để hạn chế tác động đến người dân trong quá trình tổ chức lại hệ thống đường sắt nội đô, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách giữa ga Ngọc Hồi và trung tâm thành phố.

Ngoài ra, tập đoàn này cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ lao động dôi dư hoặc tạm thời chưa bố trí được việc làm trong quá trình sắp xếp lại hệ thống đường sắt nội đô vào làm việc tại các cơ sở của doanh nghiệp.