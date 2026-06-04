Siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới tại tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương có diễn biến mới

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký văn bản chấp thuận bổ sung vị trí khu tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Cụ thể, tỉnh bổ sung khu đất tái định cư với diện tích khoảng 3,27 ha vào khu tái định cư (vị trí số 2) phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang tổ chức lập quy hoạch chi tiết đối với các khu đất tái định cư nêu trên, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành. Các nội dung cụ thể về vị trí, quy mô và các vấn đề liên quan sẽ được thực hiện theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng (tương đương gần 8 tỷ USD), với quy mô sử dụng đất khoảng 1.900 ha. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư.

Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa quy mô lớn trong dài hạn.

Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, nằm trong nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời thuộc nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).

Điểm khác biệt của dự án nằm ở mô hình phát triển tích hợp, khi sân bay được xây dựng như một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, bao gồm tổ hợp thương mại – logistics – dịch vụ hỗ trợ hành khách, kết hợp hệ thống an ninh, cứu nạn, giao thông đa phương thức và các công trình phụ trợ. Đồng thời, đây cũng sẽ là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO) hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050, tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình còn được định vị là công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh và tổ chức các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027.