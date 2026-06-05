Chính thức phê duyệt quy hoạch dự án hơn 11.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Ngày 3/6/2026, UBND phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng.

Khu vực lập quy hoạch nằm ở phía Tây Bắc phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng (trước đây thuộc xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Dự án có quy mô khoảng 126 ha. Khu vực quy hoạch có ranh giới: phía Bắc giáp sông Sặt; phía Tây giáp sông Sặt và xã Yết Kiêu; phía Đông giáp sông Sặt và tổ dân phố Thanh Xá; phía Nam giáp các tổ dân phố Đồng Lại và Qua Bộ. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.500 người.

Về định hướng không gian, dự án dự kiến bố trí khoảng 4,59 ha nhà ở liền kề với 468 lô, tập trung tại phía Nam, Đông Bắc và Tây Bắc khu đất; 1,01 ha nhà ở biệt thự với 66 lô tại phía Đông Bắc; một khối chung cư diện tích gần 0,77 ha ở phía Nam với chiều cao tối đa 9 tầng.

Ngoài ra, quy hoạch dành khoảng 11,57 ha cho khu biệt thự nghỉ dưỡng, chia thành 51 lô tại khu vực Đông Bắc và Tây Bắc; cùng một khối khách sạn diện tích khoảng 0,8 ha ở phía Đông Bắc, cao tối đa 9 tầng.

Đáng chú ý, diện tích đất cây xanh sử dụng hạn chế (phục vụ sân golf) lên tới khoảng 55,7 ha, chiếm 44,2% tổng diện tích toàn khu.

Theo quyết định phê duyệt, Liên danh Thái Sơn – Hoàng Hiệp có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị cùng các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc, quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng được UBND tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2025. Đến tháng 10/2025, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) - Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Hoàng Hiệp đã trúng thầu trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó, phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đạt tối thiểu khoảng 1.655 tỷ đồng (tương đương 15% tổng mức đầu tư).

Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị mới phát triển các chức năng nhà ở, dịch vụ, tiện ích đô thị và khu thể thao, gồm sân golf, câu lạc bộ thể thao cùng các công trình thể thao khác, gắn với khai thác lợi thế cảnh quan sinh thái sông Sặt.