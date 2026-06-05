Tiến độ 2 siêu dự án 1.400ha, gần 6 tỷ USD do liên danh Sunshine Group và doanh nghiệp của đại gia Khoa “khàn” đầu tư

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh.

Theo báo cáo của địa phương, dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh có tổng diện tích thu hồi khoảng 373,4 ha. Trong đó, hơn 274 ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất công và đất phi nông nghiệp do địa phương quản lý.

Dự án ảnh hưởng tới khoảng 2.800 hộ dân thuộc các thôn Lỗ Giao, Lỗ Khê, Kính Nỗ, Lương Quy của xã Thư Lâm và các thôn Đoài, Trung của xã Đông Anh.

Tính đến ngày 1/6/2026, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 792 hộ dân với diện tích hơn 166 ha, tương đương khoảng 44% tổng diện tích cần thu hồi. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả gần 1.254 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, xã Thư Lâm sẽ tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng phần lớn diện tích đất nông nghiệp tại thôn Lỗ Khê và cơ bản hoàn tất tại hai thôn Đoài, Trung trước ngày 15/6. Đối với các thôn Kính Nỗ và Lương Quy, công tác hoàn thiện hồ sơ, lập phương án và chi trả bồi thường đang được đẩy nhanh để cơ bản hoàn thành trong tháng 6.

Địa phương cũng đã làm việc với nhà đầu tư để bổ sung thêm đơn vị đo đạc nhằm tăng tốc quá trình trích đo, xác định nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ phục vụ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương kiến nghị thành phố xem xét giao trước hơn 100ha đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư có thể triển khai thi công ngay các hạng mục hạ tầng, đồng thời đề xuất phương án thu tiền sử dụng đất nhằm bảo đảm nguồn lực đầu tư công.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư gồm CTCP Tương Lai Sông Hồng, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) cùng liên danh các doanh nghiệp tham gia dự án Bắc Thăng Long Urban City cũng báo cáo tiến độ thực hiện và kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác giải quyết thủ tục hành chính để sớm triển khai xây dựng trên phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dự án Bắc Thăng Long Urban City được triển khai trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh với quy mô khoảng 699 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2032. Dự án do liên danh HANDICO, Sunshine Group và Thái Nam Land phát triển.

Còn dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, dự án có quy mô khoảng 696 ha, tổng vốn đầu tư hơn 60.500 tỷ đồng, do CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này do ông Trần Đăng Khoa, biệt danh Khoa “khàn” làm Chủ tịch.