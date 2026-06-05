Cùng lúc triển khai 5 dự án với quy mô 20.800 tỷ đồng, Sun Group báo cáo gì với tỉnh Phú Thọ

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: Lễ Lễ).

Chiều 3/6, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã làm việc với các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình báo cáo tiến độ một loạt dự án trọng điểm gồm: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và Dũng Tiến; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả; Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở tại xã Mường Vang; Khu dân cư nông thôn mới xã Dũng Tiến và tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn.

Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.800 tỷ đồng nhưng đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tại xã Kim Bôi, còn khoảng 6,2 ha đất ở và đất vườn liền kề chưa hoàn thành kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Xã Dũng Tiến còn khoảng 50 ha đất nông nghiệp và gần 15 ha đất ở chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Đối với xã Mường Vang, dự án Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở quy mô gần 32 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành GPMB. Trong khi đó, hai dự án lớn là Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung vẫn gặp khó khăn do nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án triển khai và mong muốn được tái định cư tại chỗ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang cho biết còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Theo đó, khối lượng công việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư tăng mạnh, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, nhiều hồ sơ bàn giao từ cấp huyện chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Phối cảnh Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ (nguồn: Sun Group).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án của Sun Group được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Vì vậy, các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong công tác GPMB.

Theo đó, UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang phải rà soát toàn bộ các phần việc liên quan đến GPMB, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án, từng khu vực; khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đối với các khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân.

Các sở, ngành chuyên môn được yêu cầu chủ động phối hợp với nhà đầu tư và địa phương, giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền, tránh kéo dài thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tỉnh cũng xác định tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư theo cơ chế “luồng xanh” để đẩy nhanh tiến độ. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra hiện trường và kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo, ﻿Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần khẩn trương xử lý những vướng mắc liên quan đến GPMB, giao đất, xác định giá đất, tái định cư và các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.