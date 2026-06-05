TP.HCM tung hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, cảnh báo chiêu trò “bao đậu” hồ sơ

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã hoàn thành 17.902 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 98% chỉ tiêu được giao. Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển thêm hơn 181.000 căn để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Hiện nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, trong đó nhiều dự án dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2026 - 2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.

Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin dự án, giá bán, điều kiện đăng ký, thời gian nhận hồ sơ và kết quả xét duyệt theo quy định pháp luật.

Thành phố đã hoàn thành 17.902 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 98% chỉ tiêu được giao

Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân chỉ tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thức như UBND TP.HCM, Sở Xây dựng hoặc chủ đầu tư dự án; không tin vào quảng cáo nhận làm hồ sơ, “bao đậu” nhà ở xã hội.

Người dân được yêu cầu kê khai trung thực các thông tin về nơi ở, thu nhập và đối tượng hưởng chính sách; đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư, không thông qua môi giới trung gian.

Liên quan công tác phát triển đô thị, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch xây dựng đề án công nhận loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển đô thị trên địa bàn; hiện các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện.