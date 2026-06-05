Rời chung cư 'chờ sập', người dân đến tạm cư tại khu nhà ở sinh viên
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Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh 05-06-2026 - 11:55 AM |
Bất động sản
Sau hai tuần di dời khẩn cấp khỏi hai khu chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), ghi nhận của Tiền Phong cho thấy, cuộc sống của hàng trăm hộ dân đã dần ổn định tại nơi tạm cư mới. Từ những căn hộ xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, người dân nay được sinh sống trong môi trường khang trang, rộng rãi và an toàn hơn.
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Trong ảnh là dãy nhà D - Cụm nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định, nơi ở mới của cư dân sau khi di dời khỏi chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ.
Bên trái chung cư cũ số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) được xây dựng từ năm 1940 và 1954 người dân vừa dời đi; bên phải là nhà ở sinh viên, người dân vừa đến ở.
Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của chung cư cũ số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, tỉnh Ninh Bình xác định việc di dời toàn bộ cư dân sống tại đây là yêu cầu cấp bách, cần thực hiện ngay, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần. Sau khi UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt phương án di dời và hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ, UBND phường Nam Định đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác di dời. (Ảnh trái nơi ở cũ; ảnh phải nơi ở mới).
Ông Vũ Ngọc Oánh, cư dân chung cư 207 Hoàng Văn Thụ chia sẻ: "Trước đây, cứ mỗi khi bão đổ bộ là tôi lại phải khăn gói đi sơ tán do khu nhà quá xuống cấp, có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào. Năm nay thì khác, tôi có thể yên tâm ngủ ngon mà không còn nơm nớp lo sợ khi nghe tin bão về nữa". (Ảnh trái người dân di dời khỏi nơi ở cũ; ảnh phải người dân đến nơi ở mới).
Đến ngày 24/5, 100% hộ dân tại hai khu nhà này đã được di dời đến khu nhà D, Cụm nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định để tạm cư.
Sau khi di dời toàn bộ các hộ dân sống trong hai chung cư cũ xuống cấp này, Ban quản lý nhà ở Ninh Bình đã phối hợp các lực lượng liên quan khóa, chốt chặn lối vào hai khu nhà để phục vụ công tác trông coi, quản lý. Hệ thống điện, nước tại đây cũng đã được Công ty Điện lực và Công ty cấp nước ngừng cung cấp hoàn toàn để đảm bảo an toàn.
Các điều kiện sinh hoạt cơ bản như điện, nước, an ninh trật tự tại nơi tạm cư được đảm bảo, giúp người dân yên tâm sinh sống.
Ngồi trong căn hộ tạm cư rộng 34m² tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định, bà Lê Thị Long (80 tuổi) không giấu được niềm vui.
Trong ảnh là bà Long trong căn hộ cũ rộng 4m2 (trái) và nơi ở tạm cư hiện tại (phải). Bà Long cho biết, hơn 30 năm qua, bà sống một mình trong căn hộ rộng khoảng 4m² tại chung cư 207 Hoàng Văn Thụ. Căn phòng bà sinh sống chật hẹp đến mức chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, phần diện tích còn lại được tận dụng để chất đồ đạc sinh hoạt. Nhiều năm qua, mùa hè với bà là những ngày chống chọi với cái nóng bức, ngột ngạt. Còn mùa mưa lại là quãng thời gian sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trước nguy cơ mất an toàn do khu nhà xuống cấp nghiêm trọng. Bởi vậy, khi được chuyển đến nơi ở mới, bà Long như bước sang một cuộc sống khác. Với bà, căn hộ tạm cư hiện nay không chỉ rộng rãi và an toàn hơn mà còn là nơi ở khang trang nhất bà từng sinh sống.
"Tôi không có con cái, hoàn cảnh kinh tế lại khó khăn nên dù khu chung cư 207 Hoàng Văn Thụ xuống cấp nghiêm trọng vẫn phải bám trụ. Giờ được chuyển lên đây ở rộng rãi, thoáng đãng hơn nên tôi cảm thấy sức khỏe cũng cải thiện nhiều. Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ để người dân chúng tôi được chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn. Từ khi chuyển đến đây, các cán bộ Ban Quản lý nhà ở cũng thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ cuối đời mình lại được sống trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi như thế này nên tôi rất phấn khởi", bà Long bày tỏ..
Bà Nguyễn Thị Hợi (79 tuổi), cư dân khu chung cư 181 Hoàng Văn Thụ, cho biết gia đình được bố trí căn hộ rộng hơn 30m² với hai phòng ngủ, một phòng khách và khu vệ sinh khép kín. "Điều kiện sinh hoạt của gia đình tôi ở chung cư 181 Hoàng Văn Thụ vô cùng khó khăn. Ở đó không chỉ nhà ở xuống cấp, mà khu vệ sinh dùng chung lúc nào cũng ẩm thấp, mất vệ sinh. Người già như chúng tôi mỗi lần đi lại, nhất là vào ban đêm hoặc những hôm mưa gió rất vất vả. Giờ được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến nơi ở mới an toàn, điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhiều, tôi cảm kích vô cùng", bà Hợi chia sẻ. Không riêng bà Long, nhiều cư dân khác cũng bày tỏ niềm vui khi được chuyển đến nơi ở mới an toàn, khang trang hơn.
Bên cạnh niềm vui được bố trí nơi ở mới an toàn, bà Hợi và các cư dân vẫn còn những trăn trở. Tại nơi tạm cư, các hộ dân được miễn tiền thuê nhà, chỉ phải chi trả tiền điện, nước hằng tháng. Tuy nhiên, Cụm nhà ở sinh viên tập trung hiện cách tính điện chung cho toàn khu nên giá cao hơn điện sinh hoạt gia đình. Phần lớn cư dân tại hai khu chung cư cũ đều là người cao tuổi, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt đều phải chắt chiu. Vì vậy, các hộ dân bày tỏ mong muốn được xem xét áp dụng giá điện, nước sinh hoạt theo mức sinh hoạt hộ gia đình để giảm bớt chi phí. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng mong Dự án cải tạo khu nhà cũ sớm được triển khai để sớm có nơi ở ổn định, lâu dài.
Lãnh đạo Ban Quản lý nhà ở Ninh Bình cho biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ đến tạm cư tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung, trước ngày triển khai công tác di dời, đơn vị đã chủ động dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, kiểm tra lại hệ thống điện, nước. Do phần lớn cư dân là người cao tuổi, đơn vị đã bố trí chỗ ở từ tầng 1 đến tầng 3; đồng thời, bố trí khu vực để xe miễn phí riêng cho các hộ dân để thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Đối với kiến nghị của người dân liên quan đến tiền sử dụng điện, nước sạch tại nơi tạm cư, lãnh đạo Ban Quản lý nhà ở Ninh Bình cho biết đã ghi nhận, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh cùng các sở, ngành chức năng xem xét, quyết định.
Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh
Tiền phong
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