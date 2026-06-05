Rời chung cư 'chờ sập', người dân đến tạm cư tại khu nhà ở sinh viên

Trong ảnh là bà Long trong căn hộ cũ rộng 4m2 (trái) và nơi ở tạm cư hiện tại (phải). Bà Long cho biết, hơn 30 năm qua, bà sống một mình trong căn hộ rộng khoảng 4m² tại chung cư 207 Hoàng Văn Thụ. Căn phòng bà sinh sống chật hẹp đến mức chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, phần diện tích còn lại được tận dụng để chất đồ đạc sinh hoạt. Nhiều năm qua, mùa hè với bà là những ngày chống chọi với cái nóng bức, ngột ngạt. Còn mùa mưa lại là quãng thời gian sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trước nguy cơ mất an toàn do khu nhà xuống cấp nghiêm trọng. Bởi vậy, khi được chuyển đến nơi ở mới, bà Long như bước sang một cuộc sống khác. Với bà, căn hộ tạm cư hiện nay không chỉ rộng rãi và an toàn hơn mà còn là nơi ở khang trang nhất bà từng sinh sống.