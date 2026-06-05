Loạt hồ điều hòa ở Hà Nội dần lộ diện trước mùa mưa

Cách đó không xa, hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm cũng đang dần hoàn thiện sau hơn 4 tháng triển khai. Đây là một trong những dự án chống ngập có quy mô lớn nhất trong đợt đầu tư lần này với diện tích hơn 36 hecta, trong đó mặt nước chiếm trên 31 hecta. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 800 tỷ đồng.