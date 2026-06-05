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Từ 12/6, người dân thuộc diện này ở Hà Nội được miễn tiền sử dụng đất

| | Bất động sản

Từ 12/6, người dân thuộc diện này ở Hà Nội được miễn tiền sử dụng đất

Từ ngày 12/6, cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn tiền sử dụng đất khi được giao đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định mới của thành phố.

Mới đây, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan có chức năng quản lý về đất đai, tài chính đất đai; khu dân cư, xóm, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội; cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Nghị quyết quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số như sau:

Các khu dân cư, thôn, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bố trí, quy hoạch quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng, với diện tích tối thiểu từ 300m 2 trở lên.

Chính sách hỗ trợ về đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội (quy định khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai số 31/2024/QH15) thực hiện như sau: Giao đất ở trong hạn mức do UBND Thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở do UBND Thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê, công nhận hoặc thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở không thông qua đấu giá để sản xuất, kinh doanh và được giảm 50% tiền thuê đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; diện tích thuê đất phi nông nghiệp do UBND cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và quỹ đất của địa phương.

Chính sách hỗ trợ về đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện như sau:

Trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở do UBND thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp diện tích đất ở đang sử dụng nhỏ hơn so với hạn mức giao đất ở của địa phương thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở do UBND thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp do UBND Thành phố quy định thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức do UBND Thành phố quy định và không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở không thông qua đấu giá để sản xuất, kinh doanh và được giảm 50% tiền thuê đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; diện tích thuê đất phi nông nghiệp do UBND cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và quỹ đất của địa phương.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 12/6.﻿

Ngọc Lan

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