Thành phố đáng sống nhất Việt Nam có đề xuất đáng chú ý về tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có báo cáo UBND TP Đà Nẵng xin chủ trương điều chỉnh vị trí quy hoạch ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn.

Theo đó, Đà Nẵng có 3 ga đường sắt dự kiến trên địa phận, trong đó có ga hành khách tại phường Hòa Khánh, khoảng km701, khu vực phía Bắc nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, nhà ga hành khách sẽ được chuyển từ khu vực phường Hòa Khánh về nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (km706+300), cách vị trí quy hoạch hiện nay khoảng 5km về phía Đông Nam.

Việc dịch chuyển là để phù hợp hơn sau khi không gian phát triển kinh tế của thành phố được mở rộng. Vị trí mới giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện hình thành các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Sở Xây dựng nhìn nhận theo quy hoạch hiện hành, ga hành khách được bố trí phía Bắc nút giao đường Bà Nà - Suối Mơ với tuyến cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên khu vực này có địa hình đồi núi dốc, đòi hỏi khối lượng đào đắp lớn, kỹ thuật thi công phức tạp, làm tăng chi phí đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Ngoài ra quỹ đất xung quanh bị hạn chế bởi địa hình và các dự án hiện hữu, khó phát triển các khu đô thị hỗn hợp quy mô lớn hoặc trung tâm logistics. Hệ thống giao thông kết nối cũng chưa thuận lợi khi khoảng cách tới trung tâm thành phố và sân bay còn khá xa.

Trong khi đó khu vực đề xuất mới địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều đồi thấp và đồng ruộng, thuận lợi cho thi công, đồng thời giảm chi phí san lấp mặt bằng.

Vị trí này nằm tại điểm giao cắt của các trục giao thông quan trọng gồm quốc lộ 14B, quốc lộ 14G và cao tốc Bắc - Nam.

Từ đây hành khách có thể kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố và sân bay thông qua quốc lộ 14B và trục đường Thăng Long ven sông Cẩm Lệ, không chỉ có ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn là một "cửa ngõ cảm xúc".

Theo báo cáo này, khu vực mới cũng có quỹ đất đủ lớn để hình thành đô thị nén đa chức năng trong bán kính 800 - 1.000m quanh nhà ga, tạo động lực phát triển khu vực phía Tây - Tây Nam thành phố. Đồng thời, nơi đây có điều kiện thuận lợi để phát triển trung tâm logistics kết nối đường sắt, hàng không và các khu công nghiệp, cũng như tăng khả năng liên kết với Hội An.

Vị trí đề xuất mới cách ga Chân Mây khoảng 46km và ga Tam Kỳ khoảng 61km - cân bằng hơn so với phương án hiện tại, lần lượt là 40km và 67km.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài khoảng 1.541km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 67 tỷ USD, kết nối Hà Nội với TP. HCM. Dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2035.

Riêng đoạn qua Đà Nẵng dài khoảng 116,42km, đi qua 24 xã, phường. Thành phố dự kiến thu hồi khoảng 866ha đất, đồng thời bố trí gần 19.600 tỷ đồng để xây dựng 34 khu tái định cư và 13 nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.