Quỹ đất Hạ Long ngày càng khan hiếm, kỳ vọng đầu tư vào đâu?

Quỹ đất tại khu vực Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh ngày càng thu hẹp

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh liên tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng năng động nhất miền Bắc. Với nền kinh tế phát triển dựa trên ba trụ cột gồm công nghiệp, dịch vụ du lịch và logistics, địa phương này duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ở nhóm dẫn đầu cả nước trong nhiều năm liên tiếp.

Cụ thể, năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 11,89%, đứng đầu cả nước và là một trong số ít địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%. Bước sang quý I/2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi GRDP Quảng Ninh ước tăng 9,81% so với cùng kỳ, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Song hành với tăng trưởng kinh tế là sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông. Quảng Ninh hiện sở hữu mạng lưới giao thông đồng bộ hàng đầu miền Bắc với hơn 6.300 km đường bộ, trong đó có 176 km cao tốc, dài nhất cả nước ở cấp tỉnh. Tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái đã hình thành trục kết nối liên hoàn từ Hà Nội tới cửa khẩu Móng Cái, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long xuống khoảng 2 giờ và từ Hà Nội đến Móng Cái còn khoảng 3 giờ.

Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương hiếm hoi hội tụ đầy đủ các loại hình hạ tầng chiến lược gồm cao tốc, sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu và cửa khẩu quốc tế. Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài hơn 80 km kết nối trực tiếp với Sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời tạo hành lang giao thương xuyên biên giới với Trung Quốc thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuyến cao tốc này cũng là tuyến duy nhất tại Việt Nam kết nối liên thông với ba sân bay quốc tế gồm Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn.

Với những lợi thế về hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, Hạ Long đang là địa phương hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng phát triển của Quảng Ninh. Năm 2025, thành phố đón khoảng 10,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 22% so với năm 2024, với tổng doanh thu du lịch đạt hơn 23.300 tỷ đồng, thuộc nhóm địa phương thu hút khách du lịch lớn nhất cả nước.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ cùng dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào Hạ Long đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và bất động sản ven biển. Tuy vậy, sau nhiều năm mở rộng đô thị và phát triển các dự án du lịch quy mô lớn, quỹ đất khu vực quanh Vịnh ngày càng thu hẹp. Đặc biệt, những vị trí sở hữu tầm nhìn trực diện ra vịnh hoặc có khả năng tiếp cận mặt nước hiện không còn nhiều, trở thành dòng tài sản khan hiếm với giá trị gia tăng bền vững và luôn nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư.

Tâm điểm mới

Trong bối cảnh đó, Vịnh Cửa Lục được xem là một trong những tâm điểm phát triển mới nhờ được đánh giá là điểm kết nối chiến lược trong cấu trúc phát triển đô thị của Hạ Long. Nằm giữa trung tâm thành phố hiện hữu và khu vực phía Bắc đang được quy hoạch mở rộng, vịnh đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quá trình mở rộng không gian đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới của thành phố.

Những năm gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang được triển khai quanh khu vực Vịnh Cửa Lục, tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng hiếm có. Trong đó, cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1) và cầu cầu Bình Minh (Cửa Lục 3) đã đưa vào khai thác, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ vịnh, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc. Bên cạnh đó, cầu Cửa Lục 2 cùng đề xuất đầu tư hầm xuyên Vịnh Cửa Lục đang được nghiên cứu, hứa hẹn hoàn thiện hệ thống kết nối liên hoàn giữa các khu vực trọng điểm của Hạ Long.

Song song với hệ thống cầu vượt vịnh, các dự án giao thông quy mô lớn như tuyến đường ven biển phía Tây Bắc Vịnh Cửa Lục, tuyến đường bao biển kéo dài và kế hoạch mở rộng Quốc lộ 279 đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Khi các công trình này hoàn thiện, Vịnh Cửa Lục không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn trở thành trung tâm kết nối giữa các khu du lịch, khu đô thị và các cực phát triển kinh tế mới của thành phố.

Theo định hướng quy hoạch dài hạn, khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục được xác định là không gian phát triển chiến lược của Hạ Long trong tương lai. Nơi đây được kỳ vọng hình thành lõi đô thị mới với các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, những dự án hiện diện tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục được đánh giá có nhiều lợi thế đón đầu xu hướng phát triển. Nổi bật trong số đó là Noble Palace Ha Long – dự án đô thị thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng quy mô khoảng 97,36 ha tọa lạc giữa hại trục đường Trần Phú và đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh. Dự án nằm tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục, nơi kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Hòn Gai hiện hữu với không gian phát triển phía Bắc thành phố.

Lợi thế lớn của Noble Palace Ha Long đến từ vị trí nằm giữa mạng lưới hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh quanh Vịnh Cửa Lục. Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm Hạ Long thông qua các trục giao thông hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống cầu vượt vịnh như Cửa Lục 1, Cửa Lục 2, Cửa Lục 3 cùng các tuyến đường ven biển và đường bao vịnh đang từng bước hoàn thiện.

Đáng chú ý, khi định hướng phát triển đô thị của Hạ Long đang mở rộng về phía Bắc Vịnh Cửa Lục, khu vực này được kỳ vọng sẽ hình thành một lõi đô thị mới với các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và du lịch hiện đại. Điều này giúp Noble Palace Ha Long không chỉ sở hữu lợi thế về kết nối mà còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ quá trình dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và các hoạt động kinh tế mới của thành phố.

"Noble Palace Ha Long – Đô thị được đầu tư phát triển bởi đơn vị Vinacominland"

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh quỹ đất tại Vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm, những dự án hiện diện tại khu vực trung tâm Vịnh Cửa Lục sẽ có nhiều cơ hội gia tăng giá trị khi hạ tầng hoàn thiện và không gian đô thị tiếp tục mở rộng. Với vị trí nằm trên trục kết nối chiến lược của khu vực phía Bắc vịnh, Noble Palace Ha Long được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng hình thành trung tâm phát triển mới của Hạ Long trong dài hạn.