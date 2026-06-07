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Tăng tốc thi công siêu cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ, hoàn thành hàng trăm cọc móng sau hơn 1 năm khởi công

| | Bất động sản

Sau hơn một năm kể từ ngày khởi công 19/5/2025, dự án cầu Tứ Liên đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Tăng tốc thi công siêu cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ, hoàn thành hàng trăm cọc móng sau hơn 1 năm khởi công- Ảnh 1.

Nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công cọc khoan nhồi cùng nhiều hạng mục quan trọng. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, liên danh các nhà thầu gồm Công ty Thái Bình Dương, Trung Chính, Phương Thành và Vincons hiện tập trung thi công hai trụ tháp của cầu chính.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 84 cọc khoan nhồi tại hai trụ chính P37 và P38, đồng thời triển khai thi công bệ trụ.

Tại hạng mục hầm chui Quốc lộ 5, nhà thầu đã hoàn thành 872 trong tổng số 1.336 cọc D800. Trong khi đó, tại nút giao Nghi Tàm, 62 trong số 167 cọc khoan nhồi D1000 đã được hoàn thành.

Song song với công tác nền móng, đơn vị thi công cũng đã hoàn tất việc rào chắn trên tuyến Âu Cơ - Nghi Tàm để phục vụ thi công nhánh N2 thuộc nút giao Nghi Tàm.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ cũ), điểm cuối nối với đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ).

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Tăng tốc thi công siêu cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ, hoàn thành hàng trăm cọc móng sau hơn 1 năm khởi công- Ảnh 2.

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,5 ha, khoảng 700 trường hợp thu hồi đất.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào khai thác, cầu Tứ Liên sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm TP Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc sông Hồng, đồng thời kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và Vùng Thủ đô.﻿

Dương Dương

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