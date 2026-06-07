Người dân khốn khổ vì dự án chống ngập đào lên rồi... bỏ đó

Nằm cách trung tâm xã Trấn Yên không xa, trục đường liên xã từ Tỉnh lộ 163 kết nối quốc lộ 70 vốn là mạch máu giao thương duy nhất của hơn 1.000 hộ dân nơi đây. Thế nhưng, mục tiêu đổi mới hạ tầng giao thông đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Ngày 5/6, có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận hai cây cầu tràn cũ trước đây đã bị phá dỡ hoàn toàn để nhường chỗ cho dự án xây dựng cầu cống hộp số 2 và số 3. Tuy nhiên, thay vì một công trường hối hả máy móc, hiện trường là cảnh tượng hoang tàn, ngổn ngang bùn đất. Những khối bê tông đúc dở nằm chỏng chơ, cốt thép hoen gỉ theo thời gian, máy móc vứt xó, vật liệu chất ngổn ngang, tuyệt nhiên không có bóng dáng của công nhân hay phương tiện thi công.

Hiện trạng dự án.

Ông Lê Xuân Tiến (thôn Bánh Xe, xã Trấn Yên) cho biết, khu vực này có 6 thôn với gần một nghìn hộ dân. Khi mưa gió và nắng nôi đi lại qua hai khu vực này rất khổ cực. Khổ nhất là các cháu học sinh, đợt mưa bão năm 2024 và 2025, nhiều cháu phải nghỉ học nhiều ngày do ngầm tràn ngập sâu không thể đi lại. Lúc đó, cả vùng bị cô lập, người ốm đau không đi cấp cứu nổi, nông sản làm ra cũng đành để thối trong nhà.

Chung cảnh bức xúc, ông Tạ Duy Chinh (thôn Khe Nhài, xã Trấn Yên) cho hay, khi có đoàn kiểm tra lên thì nhà thầu chở mấy xe đá lên đổ và lu nền, sau đó lại bỏ không đấy. Bà con trong khu vực nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và các cấp với mong muốn sớm hoàn thành công trình để người dân đi lại dễ dàng.

Người dân đi lại chật vật qua 2 cống chống ngập này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Dự án công trình thoát nước từ tỉnh lộ 163 nối quốc lộ 70, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên (nay là Ban Quản lý Dự án xã Trấn Yên) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duy Bảo.

Công trình khởi công từ tháng 11/2023. Theo kế hoạch phê duyệt, toàn bộ hạng mục phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng muộn nhất là vào tháng 9/2024. Thế nhưng, thời hạn cam kết đã trôi qua rất lâu, dự án vẫn dang dở một cách khó hiểu, biến thành một công trình "rùa bò" điển hình tại địa phương.

Vật liệu chất đống nhưng không có công nhân thi công.

Hiện dự án đã triển khai được 41% khối lượng, trong đó đã thi công xong mặt sàn cống số 2 và đường dẫn 2 đầu cống bằng cốt thép. Mặt sàn và thân cống số 3 chưa hoàn thành.

Ông Mai Thanh Long - cán bộ Ban Quản lý Dự án xã Trấn Yên - thừa nhận thực trạng chậm tiến độ của công trình và cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ năng lực và sự thờ ơ của đơn vị thi công.

"Công ty Duy Bảo không tập trung đủ máy móc, nhân lực và vật tư tại hiện trường, tiến độ thi công mang tính chất cầm chừng, đối phó. Đơn vị nhiều lần gửi giấy mời, liên hệ, đôn đốc nhà thầu triển khai xây dựng, nhưng phía công ty không phối hợp", ông Long nói và cho hay, hiện Ban đang xin ý kiến của lãnh đạo xã Trấn Yên về việc làm thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duy Bảo, đồng thời, lựa chọn nhà thầu mới.