Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do “tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có chuyển động mới

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng về phương án bố trí vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh làm rõ phương án tổ chức các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó Bộ, đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần tuyến đi qua địa bàn hai địa phương, bảo đảm tiến độ triển khai.

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm thực hiện theo phương thức PPP đối với dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn tỉnh và dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn Km0+000 - Km9+000.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát lại tổng mức đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo các quy định hiện hành về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì làm việc với các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Quảng Ninh về phương án bố trí vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả làm việc với các địa phương, Bộ Tài chính được giao đề xuất phương án xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 5/2026.

Dự án do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD.

Tuyến đường sắt được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ khai thác tối đa đạt 350 km/h, riêng đoạn đi qua khu vực Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/h.

Dự án có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.