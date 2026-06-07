Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội

Trước đó, địa phương đã hoàn tất việc di dời toàn bộ 82 ngôi mộ trước thời hạn 5 ngày. Cùng với đó, mặt bằng đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng ra phố Dương Đình Nghệ cũng được thông tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo.