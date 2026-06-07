Tin vui cho người dân Tây Ninh: Sắp khởi công 21 dự án nhà ở xã hội, cung cấp hơn 22.000 căn hộ giá rẻ

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhà ở xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026–2030 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Chính phủ giao tỉnh Tây Ninh chỉ tiêu hoàn thành 80.240 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030. Riêng năm 2026, địa phương phải hoàn thành 13.500 căn. Cùng với 896 căn chuyển tiếp từ năm 2025 chưa hoàn thành, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 14.396 căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Để thực hiện mục tiêu này, Tây Ninh dự kiến triển khai 28 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 123 ha, cung cấp khoảng 30.709 căn hộ. Qua đó, tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm 2026 đạt khoảng 15.159 căn (tương đương 105,3% chỉ tiêu được Chính phủ giao).

Trong đó, có 7 dự án đã được khởi công với quy mô gần 49 ha, tương ứng 8.584 căn hộ, dự kiến hoàn thành 5.267 căn trong năm 2026. Bên cạnh đó, 21 dự án dự kiến khởi công trong năm nay có tổng diện tích hơn 74 ha, quy mô 22.125 căn hộ và dự kiến hoàn thành 9.892 căn.

Ngoài các dự án triển khai xây dựng, tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư đối với 11 dự án nhà ở xã hội mới trong năm 2026, với tổng diện tích gần 116 ha và quy mô khoảng 39.607 căn hộ.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư và xây dựng. Đồng thời, ưu tiên giải quyết hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, với mục tiêu rút ngắn ít nhất 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm việc phát triển nhà ở xã hội gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu như giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, tỉnh cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nhà ở xã hội theo hướng tương đương nhà ở thương mại nhưng vẫn bảo đảm mức giá hợp lý, qua đó tạo điều kiện để người thu nhập thấp và công nhân dễ dàng tiếp cận nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện sống.