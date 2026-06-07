Khi triết lý “ở thật” trở thành nền tảng phát triển bền vững tại Bcons

Đằng sau lựa chọn này là định hướng phát triển xuyên suốt, được dẫn dắt bởi tư duy "kiến tạo giá trị thật", xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu an cư của người dân đô thị.

Từ khát vọng an cư đến triết lý phát triển vì giá trị thật

Định hướng phát triển của Bcons mang đậm dấu ấn của ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT Bcons. Trưởng thành từ giai đoạn nhiều khó khăn của nền kinh tế, thấu hiểu giá trị của một mái ấm ổn định, ông nhìn bất động sản không chỉ dưới góc độ kinh doanh mà còn là lĩnh vực gắn với nhu cầu thiết yếu của đời sống. Với ông, một dự án nhà ở không nên tạo ra để phục vụ đầu cơ hay lợi nhuận ngắn hạn, mà cần giải quyết được nhu cầu ở thật của người dân. Triết lý "kiến tạo giá trị thật" từ đó trở thành định hướng xuyên suốt của Bcons.

"Chúng tôi sinh ra trong thời kỳ khó khăn, hiểu rõ ước mơ có một căn nhà của người thu nhập thấp. Vì vậy, Bcons làm nhà để người dân ở thật, chứ không chạy theo đầu cơ hay lợi nhuận ngắn hạn", ông từng chia sẻ.

Tư duy ấy được thể hiện rõ trong cách Bcons phát triển sản phẩm và lựa chọn thị trường. Các dự án của doanh nghiệp chủ yếu tập trung tại những khu vực có nhu cầu ở thực lớn, kết nối thuận tiện với trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và các trục hạ tầng trọng điểm. Đây cũng là nơi tập trung đông chuyên gia trẻ, kỹ sư, nhân viên văn phòng và lực lượng lao động tri thức – nhóm khách hàng có nhu cầu an cư lớn nhưng chịu nhiều áp lực về tài chính.

Từ quy hoạch tổng thể, thiết kế căn hộ đến hệ tiện ích nội khu đều hướng đến tối ưu công năng, phù hợp với nhịp sống của cư dân đô thị hiện đại – thay vì chạy theo sự hào nhoáng mang tính phô trương.

"Bcons không xây nhà để khoe vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà tập trung vào chất lượng bên trong căn hộ – nơi cư dân thật sự cảm nhận được giá trị sống", ông Lê Như Thạch chia sẻ.

Không gian căn hộ luôn được Bcons thiết kế tối ưu công năng, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi và thực tế cho cư dân.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thị trường nhiều biến động, khi không ít doanh nghiệp phải dịch chuyển sang phân khúc cao cấp để đảm bảo biên lợi nhuận, Bcons vẫn kiên định với định hướng phát triển nhà ở vừa túi tiền. Sự kiên định ấy không đến từ lựa chọn mang tính thời điểm, mà được xây dựng trên nền tảng năng lực vận hành, khả năng kiểm soát chi phí và tư duy phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Hệ sinh thái khép kín – lợi thế giúp Bcons giữ giá bất động sản "vừa túi tiền"

Khác với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, Bcons có xuất phát điểm từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây dựng và cho thuê văn phòng. Chính nền tảng kỹ thuật cùng kinh nghiệm thực tiễn trong ngành xây dựng đã giúp doanh nghiệp sớm hình thành tư duy chú trọng vào chất lượng công trình, hiệu quả vận hành và khả năng kiểm soát chi phí.

Ngay từ những năm đầu hoạt động, Bcons tiên phong ứng dụng công nghệ B.I.M (Building Information Modeling) vào toàn bộ quy trình từ thiết kế, quản lý dự án đến thi công xây dựng. Công nghệ này cho phép đồng bộ dữ liệu xuyên suốt, hạn chế sai sót kỹ thuật, tối ưu vật liệu và tiết giảm chi phí phát sinh – tạo nền tảng để doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế mà vẫn giữ được mức giá phù hợp với người mua ở thực.

Từ nền tảng đó, Bcons xây dựng hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên hoạt động ở các lĩnh vực bổ trợ như thiết kế, xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành và dịch vụ tòa nhà – giúp doanh nghiệp chủ động xuyên suốt từ phát triển dự án đến vận hành sau bàn giao, thay vì phụ thuộc vào nhiều đơn vị trung gian. Khi toàn bộ quy trình được liên kết trong cùng hệ sinh thái, chi phí được tối ưu ở mỗi khâu, áp lực cộng dồn lên giá bán cuối cùng cũng được giảm thiểu đáng kể – đó chính là cơ sở để Bcons duy trì mặt bằng giá phù hợp với khả năng tài chính của số đông người mua ở thực trong suốt nhiều năm qua.

Tiếp tục kiên định con đường phát triển bất động sản vừa túi tiền, từ nay đến năm 2030, Tập đoàn Bcons dự kiến đưa ra thị trường hơn 24.000 căn hộ, 120.000 m² sàn văn phòng cho thuê cùng khoảng 1.800 phòng khách sạn và căn hộ thương gia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường.

Trong số đó, dự án Bcons NewSky tọa lạc trên tại Quốc Lộ 13 sẽ được Bcons giới thiệu ra thị trường thời gian tới đây với nhiều thông tin đáng chú ý. Đây là dự án hiếm hoi trong khu vực sở hữu cụm công viên thể thao phức hợp 3.994m² và khối đế 9 tầng với gần 6.000m² thương mại dịch vụ, mang tới hệ tiện ích đa năng, khép kín ngay trong lòng dự án. Bộ sưu tập căn hộ 3 phòng ngủ dự kiến sẽ có mức giá chỉ từ 3,6 tỷ đồng, có thể coi là "hàng hiếm" trong phân khúc căn hộ cao cấp vừa túi tiền. Đặc biệt, chính sách "Mua nhà vô tư – Nhận nhà vô lo" với thanh toán chỉ 20% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà, 100 suất cam kết thuê lại căn 3PN, bàn giao đúng tiến độ, pháp lý sở hữu lâu dài – tiếp tục khẳng định cam kết của Bcons: an cư cao cấp không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với cư dân TP.HCM.

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