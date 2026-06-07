Việt Nam có thể sẽ có hầm xuyên sân bay đầu tiên trong lịch sử dài gần 3km với vốn đầu tư gần 10.000 tỷ

TP Đà Nẵng đang nghiên cứu một phương án hạ tầng mang tính đột phá khi đề xuất xây dựng tuyến hầm ngầm xuyên qua khu vực sân bay quốc tế. Theo đề xuất ban đầu, tuyến hầm có tổng chiều dài khoảng 2,9km với tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của dự án là thiết kế đi ngầm trực tiếp dưới hệ thống đường băng của sân bay. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là công trình hạ tầng đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình này - một kỹ thuật phức tạp vốn chỉ xuất hiện tại một số đô thị phát triển hàng đầu trên thế giới.

Dự án yêu cầu những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không phía trên. Trong đó, cấu trúc tuyến hầm dự kiến được chia thành ba phân đoạn chính: Khoảng 570m hầm hở, 1.450m hầm hộp và gần 900m đoạn đi ngầm hoàn toàn dưới khu vực đường băng cất hạ cánh.

Hiện tại, các phương án kỹ thuật đang được xem xét kỹ lưỡng. Phương án thứ nhất là tích hợp cả đường bộ và tuyến đường sắt đô thị (MRT) vào cùng một kết cấu hầm. Phương án thứ hai là tách riêng các loại hình này thành những tuyến độc lập. Do sân bay Đà Nẵng phục vụ cả mục đích dân dụng lẫn quốc phòng, mọi phương án can thiệp hạ tầng ngầm đều phải trải qua quy trình thẩm định an ninh và an toàn kết cấu nghiêm ngặt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, dự án hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Theo lộ trình thận trọng, dự kiến sớm nhất trong năm 2026 mới có thể hoàn tất các báo cáo ban đầu để trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Việc không đặt áp lực quá lớn về tiến độ cho thấy thành phố ưu tiên tính chính xác về kỹ thuật và sự minh bạch về pháp lý đối với một công trình có độ phức tạp cao.

Dự án này nằm trong chiến lược đầu tư hạ tầng mới của TP Đà Nẵng sau khi hoàn thành phần lớn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 97% tính đến đầu năm 2026, thành phố đang chuyển dịch trọng tâm sang các công trình mang tính động lực, có khả năng thay đổi diện mạo đô thị và tạo đà phát triển cho các thập kỷ tới.