UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị bổ sung danh mục 32 dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Trong danh mục 32 dự án phải thu hồi đất, có nhiều dự án liên quan đến khai thác khoáng sản : Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Hồng (xã Phú Thịnh); Dự án khai thác khoáng sản chì- kẽm khu vực Bó Liều (xã Nam Cường); Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản mỏ chì - kẽm- mangan- sắt khu vực Kéo Lếch (xã Nghĩa Tá và xã Chợ Đồn); Dự án khai thác quặng Oxít chì- kẽm có chứa sắt mangan mỏ Bản Mon A (xã Nghĩa Tá).

Bên cạnh đó, tỉnh còn dự kiến thu hồi đất để triển khai nhiều dự án xây dựng trường học, giao thông…

Thái Nguyên đề xuất thu hồi đất để triển khai 32 dự án

Đáng chú ý, trong danh mục các dự án thu hồi đất có Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội- Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự kiến, dự án sẽ thu hồi đất với diện tích 303 ha, được triển khai tại 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc thu hồi đất triển khai 32 dự án nhằm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 được tổ chức trong tuần tới.