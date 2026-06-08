Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD nhận chỉ đạo "nóng"

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 148 về phiên họp thường kỳ tháng 5/2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công.

Nghị quyết yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án.

Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các hạ tầng chiến lược khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67 tỷ USD), chiều dài 1.541 km. Tuyến bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương của Đảng và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Trong lĩnh vực năng lượng, Nghị quyết nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và truyền tải điện trọng điểm; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy phong trào tiết kiệm điện trong toàn xã hội.

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án công nghiệp lớn trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, chế biến, chế tạo, khoáng sản…, qua đó nâng cao năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu và tăng tính tự chủ của nền kinh tế.

Đối với giải ngân đầu tư công, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước, được yêu cầu tăng tốc triển khai, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.