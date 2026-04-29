Trước khi đầu quân cho Novaland, cựu diễn viên Chi Bảo đã sở hữu "hệ sinh thái" doanh nghiệp nghìn tỷ, khối tài sản trải dài từ Việt Nam đến London

Ngày 22/4, cựu diễn viên Phạm Gia Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó Tổng Giám đốc Phát triển Đầu tư, trưởng đoàn công tác của Tập đoàn Novaland trong buổi làm việc với UBND xã Nam Ban Lâm Hà cùng các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng, nhằm trao đổi về định hướng thu hút đầu tư và quy hoạch trên địa bàn.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Chi Bảo có liên hệ với hệ sinh thái Novaland. Trước đó, từ năm 2022, ông giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm – công ty con của Novaland hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo tìm hiểu, Novaland Đất Tâm được thành lập vào tháng 2/2022, đặt trụ sở tại quận 3, TP.HCM (nay là phường Xuân Hòa), với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Trong đó, Novaland nắm giữ 51% vốn, phần còn lại thuộc về CTCP Đầu tư Đất Tâm. Đáng chú ý, đến cuối năm 2024, doanh nghiệp này đã giảm vốn điều lệ xuống còn 100 triệu đồng, trong khi tỷ lệ sở hữu của Novaland vẫn được giữ nguyên.

Cựu diễn viên Phạm Gia Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó Tổng Giám đốc Phát triển Đầu tư, trưởng đoàn công tác Tập đoàn Novaland.

Không chỉ dừng lại ở một pháp nhân, ông Phạm Gia Chi Bảo còn đứng tên hoặc đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp khác nhau, trải rộng từ lĩnh vực giáo dục, thương hiệu đến du lịch và bất động sản như Công ty TNHH Chi Bảo, CTCP Đất Tâm, CTCP Giáo dục Hiểu về Trái Tim, CTCP Du lịch Hiểu về Trái Tim, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk, CTCP Thiền Chư Yang Sin, CTCP Zorba X, CTCP Nghỉ dưỡng và sân golf Tà Đùng…

Về quá trình kinh doanh, ông Chi Bảo bắt đầu hoạt động từ năm 2003 với Công ty TNHH Thương hiệu. Đến năm 2017, ông mở rộng sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập CTCP Du lịch Hiểu về Trái Tim, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trụ sở tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM (trước sáp nhập).

Từ đây, dấu ấn của ông gắn liền với hàng loạt đề xuất dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn. Cuối năm 2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái “Hiểu Về Trái Tim” tại Bãi Ông Đụng – Sở Rẫy, huyện Côn Đảo (trước đây), với quy mô khoảng 118 ha. Dự án được định hướng phát triển các bungalow, biệt thự nghỉ dưỡng, khu thiền, yoga cùng hệ thống dịch vụ du lịch sinh thái.

Song song đó, tại khu vực Tây Nguyên, từ năm 2017–2018, với vai trò đại diện doanh nghiệp, ông Chi Bảo đã đề xuất đầu tư loạt dự án nghỉ dưỡng – thiền tại Đắk Nông và Đắk Lắk. Trong đó, đáng chú ý là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung (quy mô 195 ha), dự án Trung tâm nghỉ dưỡng tại hồ Lắk (26 ha) và dự án du lịch thiền tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin (giai đoạn 1 khoảng 170 tỷ đồng, diện tích 80 ha). Các dự án này đều hướng đến mô hình nghỉ dưỡng kết hợp thiền, trải nghiệm thiên nhiên và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án này gặp không ít biến động.

Ở một diễn biến khác, năm 2019, Công ty liên quan đến Chi Bảo từng liên doanh với Novaland để đề xuất dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Safari tại Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu) với quy mô khoảng 600 ha. Dự án bao gồm công viên hoang dã, safari, công viên nước và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên dự án này đã bị "khai tử" vào cuối năm 2023.

Phối cảnh một góc dự án KDL sinh thái “Hiểu về trái tim” tại Bãi Ông Đụng – Sở Rẫy.

Bên cạnh các dự án BĐS, nam doanh nhân Chi Bảo còn thành lập bảo tàng gốm cổ và trưng bày nhiều hiện vật độc đáo thuộc các thời kỳ khác nhau như gốm Cái Bèo niên đại khoảng 5.000 năm, gốm Hạ Long, Phùng Nguyên Hoa Lộc với niên đại hơn 3.000 năm và gốm Đông Sơn cách nay khoảng 2.000-2.500 năm.

Tháng 3/2026, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14), trong đó có bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc, thuộc Bảo tàng Gốm thời dựng nước do Chi Bảo làm Giám đốc. Trước đó, năm 2025, chõ gốm thuộc bộ sưu tập của cựu nam diễn viên cũng từng được vinh danh.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, Phạm Gia Chi Bảo cùng vợ là doanh nhân Lý Thùy Chang hiện sở hữu danh mục tài sản đáng chú ý, chỉ kể tới nơi ở, Chi Bảo có cả biệt thự sang trọng, đắt giá ở Hà Nội, TP.HCM và London (Anh).

Tại TP.HCM, vợ chồng ông đang sinh sống trong một căn biệt thự có diện tích khoảng 1.600 m2, bao gồm cả khuôn viên sân vườn. Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng không gian mở và mật độ cây xanh cao. Bên trong khuôn viên bố trí bể bơi lớn cùng khoảng sân rộng phục vụ trồng cây cảnh.

Đáng chú ý, gia đình ông còn sở hữu một căn biệt thự tại London. Theo chia sẻ từ vợ là Lý Thùy Chang, bất động sản này tọa lạc tại khu vực trung tâm, mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu, gợi hình ảnh của một tòa lâu đài. Không gian nội thất sử dụng tông màu trắng chủ đạo, kết hợp hệ thống chiếu sáng ánh vàng, tạo cảm giác ấm áp và sang trọng. Toàn bộ trang thiết bị bên trong được lựa chọn theo tiêu chuẩn cao cấp, tương đương các khách sạn 5 sao.