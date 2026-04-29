Hôm nay, Sun Group chính thức khởi công siêu công trình biểu tượng trị giá 30.000 tỷ tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), TP.HCM dự kiến đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực vào ngày 29/4, trong đó nổi bật là tổ hợp Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, quy mô gần 47 ha, tọa lạc tại phường An Khánh. Điểm nhấn của công trình là tòa nhà trung tâm hành chính cao 26 tầng với thiết kế hình cánh cung, kết nối trực tiếp với quảng trường và nhà hát Thủ Thiêm, đủ năng lực phục vụ khoảng 15.000 người.

Trung tâm hành chính mới được định hướng phục vụ từ 6.000–8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tiếp nhận khoảng 1.500–2.000 lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống “một cửa”.

Công trình được định hướng hình thành tổ hợp hành chính - chính trị tập trung, góp phần sắp xếp lại trụ sở phân tán hiện nay, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị. Các trụ sở cũ sẽ được tái bố trí, khai thác theo quy hoạch.

Về cấu phần, dự án bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe ngầm, khối trung tâm hành chính, trung tâm biểu diễn (nhà hát) và quảng trường trung tâm.

Trong đó, khối trung tâm hành chính có diện tích sàn khoảng 272.000 m2; trung tâm biểu diễn quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi; còn quảng trường trung tâm có khả năng phục vụ tối đa 268.000 người trong các sự kiện chính trị và lên tới 500.000 người đối với các hoạt động văn hóa quy mô lớn.

Đáng chú ý, khu quảng trường sẽ được tích hợp với công viên và hồ trung tâm, dự kiến bố trí các công trình mang tính biểu tượng như tượng đài, đài phun nước, khán đài… Không gian này hướng tới phục vụ thường xuyên từ 1.000–3.000 lượt khách mỗi ngày, đồng thời gia tăng diện tích cây xanh và mặt nước, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Tổng mức đầu tư sơ bộ được xác định khoảng 29.600 tỷ đồng. ﻿Chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đã được HĐND TP.HCM thông qua vào ngày 18/4. Theo UBND TP.HCM, việc lựa chọn hình thức PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội, qua đó giảm áp lực cho ngân sách trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn.

Theo đó, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và một phần ngân sách. Cụ thể, giá trị quỹ đất đối ứng dự kiến khoảng 22.100 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 7.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Quỹ đất này nằm tại các lô đất thuộc phân khu 1, phường An Khánh, với giá trị cụ thể sẽ được xác định tại thời điểm giao đất.

UBND TP.HCM đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group) làm nhà đầu tư dự án. ﻿

Theo kế hoạch, công trình sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026–2028, với thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 5 năm, bao gồm cả giai đoạn xây dựng và thanh toán sau bàn giao.

Hiện nay, trụ sở các cơ quan của TP.HCM vẫn còn phân tán, trong đó UBND và HĐND thành phố đang đặt tại công trình hơn 100 năm tuổi trên đường Lê Thánh Tôn. Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng tạo đầu mối tập trung, hiện đại hóa bộ máy quản lý, đồng thời hình thành không gian công cộng mang tính biểu tượng. Trụ sở hiện hữu sẽ được bảo tồn, khai thác phục vụ tham quan, du lịch và giáo dục truyền thống.