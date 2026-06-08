Đại công trình 22.000 tỷ đồng có thể đón 50 triệu khách mỗi năm của Sun Group có chuyển động đáng chú ý

Toàn cảnh dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). (Ảnh: VTC News)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn được giao làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng gồm đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh An Giang, cùng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam – cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm mời thêm hai chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 05 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Cục Hàng không Việt Nam cũng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng trong suốt quá trình thẩm định.

Phối cảnh Cảng HKQT Phú Quốc sau mở rộng.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Nội dung điều chỉnh bao gồm khảo sát, thu thập bổ sung số liệu; đánh giá hiện trạng khai thác; cập nhật các dự án đang triển khai; rà soát nhu cầu vận chuyển hàng không.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm đề xuất phương án bố trí lại các hạng mục công trình, đáp ứng tiến độ Dự án mở rộng sân bay, phù hợp nhu cầu khai thác trong tương lai và định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời thuộc Sun Group đầu tư theo hình thức kinh doanh, với tổng vốn lên tới 22.000 tỷ đồng.﻿

Theo quy hoạch, sân bay Phú Quốc sẽ được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 và Airbus A350.

Dự án có tổng diện tích khoảng 1.050 ha, dự kiến nâng công suất khai thác lên 20 triệu hành khách/năm vào năm 2027 và tiếp tục mở rộng lên 50 triệu hành khách/năm trong giai đoạn tiếp theo.