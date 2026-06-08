Dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập 600 tỷ thi công kiểu 'rùa bò'

Điều đáng nói là, bất chấp áp lực thời gian hoàn thành dự án, không khí thi công trên công trường lại vô cùng ảm đạm. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày đầu tháng 6, thời điểm thời tiết không quá nóng, toàn bộ công trường thi công im lìm; trên công trường chỉ có vài chiếc xe máy xúc, máy ủi nhưng không hề có dấu hiệu hoạt động.