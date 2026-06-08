Đại gia hạ tầng của tỷ phú Trần Bá Dương về thành phố đáng sống nhất Việt Nam làm dự án gần 7.000 tỷ, đổi lấy quỹ đất "khủng" trên 10.000 tỷ

HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Dự án nhằm xây dựng luồng tàu qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ, cho phép tiếp nhận tàu có tải trọng đến 50.000 DWT.

Theo phương án, dự án sử dụng khoảng 354,7 ha đất và mặt nước để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát và lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải. Đồng thời, bố trí vùng đón trả hoa tiêu bán kính 1 hải lý, với diện tích khoảng 1.080 ha.

Dự án được triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh (TP Đà Nẵng), với tiến độ dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 6.950 tỷ đồng.

Dự án phục vụ trực tiếp Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực phụ cận, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư vào khu vực phía Nam TP Đà Nẵng cũng như miền Trung.

Theo phương án tài chính, dự án thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Cụ thể, quỹ đất đối ứng gồm Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa (khoảng 744,04 ha, giá trị hơn 3.004 tỷ đồng) và Khu đô thị – dịch vụ – du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (khoảng 590,56 ha, giá trị hơn 7.418 tỷ đồng). Tổng giá trị quỹ đất thanh toán ước khoảng 10.422 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với quỹ đất này khoảng 3.736,88 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đề xuất là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh; đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO do tỷ phú Trần Bá Dương dẫn dắt. Đây là cái tên gắn liền với các dự án BT quy mô lớn, đặc biệt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM).

Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện các dự án hạ tầng như 4 tuyến đường chính và cầu Thủ Thiêm 2, đổi lại quỹ đất đối ứng để phát triển Khu đô thị Sala – một trong những khu đô thị cao cấp tiêu biểu tại TP.HCM. Việc tiếp tục tham gia dự án luồng Cửa Lở cho thấy chiến lược nhất quán của doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng gắn với mở rộng quỹ đất tại các khu vực trọng điểm.

Không dừng lại ở dự án cảng biển, hệ sinh thái THACO đang đẩy mạnh hiện diện tại miền Trung. Trước đó, Đại Quang Minh cũng được giao nghiên cứu, đề xuất tuyến đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng – Quảng Nam với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 265.000 tỷ đồng.