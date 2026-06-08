Hạ tầng mở lối đưa Vinhomes Royal Island thành trung tâm sống mới của giới tinh hoa Hải Phòng

Từ một vùng đất nằm bên kia sông Cấm, nơi đây đang trở thành tâm điểm mới của Hải Phòng, thu hút ngày càng nhiều người dân thành đạt lựa chọn an cư và mở ra một chương phát triển mới cho thành phố Cảng.

Vũ Yên từ "bên kia sông" thành trung tâm mới

Ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia chính thức được đưa vào khai thác, kết nối trực tiếp đảo Vũ Yên với trục Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đô thị đảo đến trung tâm thành phố xuống chỉ còn khoảng 5 phút.

Không đơn thuần là một công trình biểu tượng, cầu Hoàng Gia hơn 2.300 tỷ đồng đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về Vũ Yên. Khoảng cách địa lý từng là rào cản nay được thay thế bằng khả năng kết nối nhanh chóng, biến đảo Vũ Yên trở thành trung tâm mới của Hải Phòng.

Cầu Hoàng Gia xuất hiện đúng thời điểm thành phố Cảng mở rộng không gian phát triển về phía Thủy Nguyên, tạo nên sự kết nối liền mạch giữa trung tâm hiện hữu và trung tâm hành chính mới. Đây cũng là dấu mốc cho thấy Hải Phòng đang chuyển mình từ mô hình phát triển tập trung sang cấu trúc đa trung tâm hiện đại.

Sự thay đổi ấy được phản ánh rõ nét qua nhịp sống mỗi ngày tại Vũ Yên. Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn căn nhà đồng loạt lên đèn, tạo nên một bức tranh đô thị sôi động bên dòng sông Cấm. Ban ngày, dòng người từ nội đô cũ liên tục đổ về đảo để vui chơi, mua sắm, trải nghiệm dịch vụ, nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí thoáng đãng hiếm có giữa lòng đô thị.

Trong tương lai, khi cầu Ngô Quyền quy mô 8 làn xe đi vào hoạt động, năng lực kết nối của đảo Vũ Yên sẽ tiếp tục được nâng cấp, tạo thêm động lực để khu vực này phát triển thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng và cả vùng duyên hải Bắc Bộ.

Từ trung tâm cũ đến trung tâm mới: Hành trình nâng tầm chất lượng sống

Nếu trước đây, nhiều người Hải Phòng chấp nhận sống trong khu vực nội đô truyền thống để thuận tiện cho công việc và giao thương, thì nay, sự xuất hiện của hệ thống hạ tầng kết nối hiện đại đã tạo ra một lựa chọn hoàn toàn khác.

Tại Vinhomes Royal Island, cư dân không còn phải đánh đổi giữa chất lượng sống và sự thuận tiện trong công việc. Chỉ vài phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia, họ vẫn duy trì mọi kết nối với trung tâm cũ, nhưng được tận hưởng một môi trường sống xanh, trong lành và đẳng cấp hơn với những tiện ích chưa từng có tại Hải Phòng trước đây.

Chất lượng thượng lưu giúp Vinhomes Royal Island chinh phục giới tinh hoa đất Cảng

Đó là sự khác biệt giữa những tuyến phố cũ với mật độ dân cư dày đặc và một đô thị đảo được quy hoạch bài bản, nơi không gian xanh, mặt nước và những đại lộ rộng rãi hiện diện ngay trước cửa nhà. Thay vì cảnh ngõ nhỏ, phố nhỏ chật hẹp, cư dân được sống trong môi trường thoáng đãng, ít áp lực hơn, nơi mỗi ngày đều mang cảm giác của một kỳ nghỉ.

Quan trọng hơn, mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại đều được đáp ứng ngay trong đại đô thị nhờ hệ sinh thái tiện ích thượng lưu đã đi vào vận hành đồng bộ. Sân golf 36 hố rộng 160 ha hoạt động 24/7, bến du thuyền, Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia, công viên giải trí VinWonders cùng Safari, Vincom Mega Mall… tạo nên một tổ hợp sống - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Cư dân không cần mất nhiều thời gian di chuyển như tại các khu vực nội đô cũ bởi mọi tiện ích, dịch vụ đều hiện diện ngay ngưỡng cửa.

Vinhomes Royal Island mang đến những tiện ích sống tiên phong xuất hiện tại Hải Phòng

Chính điều này đang tạo nên sức hút đặc biệt của Vinhomes Royal Island đối với tầng lớp doanh nhân, chuyên gia và những gia đình thành đạt tại Hải Phòng - những người từ lâu đã mong muốn một môi trường sống tương xứng với thành quả của mình nhưng chưa tìm thấy lựa chọn phù hợp ngay tại thành phố quê hương.

Theo anh Quốc Hưng, cư dân đang sinh sống tại Vinhomes Royal Island, cuộc sống thường nhật trở nên thuận tiện hơn khi mọi nhu cầu đều nằm trong khoảng cách rất gần.

"Buổi sáng tôi có thể uống cà phê trên đại lộ Tương Lai, buổi trưa gặp gỡ đối tác tại các nhà hàng ven sông, buổi chiều mua sắm hoặc giải trí tại Vincom Mega Mall. Mọi thứ đều ở ngay bên cạnh", anh chia sẻ.

Trong khi đó, cư dân Đình Đông cho rằng hệ tiện ích hiếm có của Vinhomes Royal Island đã tạo nên một phong cách sống hoàn toàn khác biệt cho người dân thành phố Cảng.

Bên cạnh tiện ích vật chất, đời sống cư dân còn được làm giàu bằng chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, âm nhạc và thể thao diễn ra quanh năm.

Mới đây, Vinhomes Royal Island được vinh danh trong "Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam", ghi nhận những giá trị nổi bật về môi trường sống, tiện ích và cộng đồng cư dân.

Vinhomes Royal Island lọt "Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam"

Một trung tâm sống mới đang hình thành ở phía Bắc sông Cấm. Nơi đây không chỉ sở hữu hạ tầng kết nối thuận tiện mà còn mang đến chuẩn sống đẳng cấp mà nhiều thế hệ người Hải Phòng thành đạt từng mong muốn.

Việc chuyển từ trung tâm cũ sang trung tâm mới, vì thế, không đơn thuần là thay đổi nơi ở. Đó là bước thăng hạng về chất lượng sống mà không phải từ bỏ bất kỳ cơ hội nghề nghiệp hay kết nối xã hội nào. Chính điều đó đang đưa Vũ Yên trở thành lựa chọn an cư hàng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Hải Phòng.