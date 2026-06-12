Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa trực tiếp thị sát siêu đô thị 59.000 tỷ đồng: Dự án này quan trọng thế nào?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thị sát tại dự án siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park.

Siêu dự án này là Vinhomes Sài Gòn Park (Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam).

Ngày 12/6, hình ảnh Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng trực tiếp thị sát thực địa và sa bàn của dự án Vinhomes Sài Gòn Park, ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản.

Việc được người giàu nhất đông Nam Á trực tiếp giám sát thực địa và tham quan sa bàn để kiểm tra tiến độ và chất lượng thiết kế là minh chứng cho thấy tầm quan trọng chiến lược của đại đô thị này đối với Tập đoàn Vingroup trong làn sóng bất động sản hiện nay.

Vậy siêu dự án Vinhomes Sài Gòn Park có gì đặc biệt?

Dự án Vinhomes Sài Gòn Park (hay còn gọi là Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam) được khởi công ngày 29/4/2026 tại xã Xuân Thới Sơn, TP HCM.

Trước khi khởi công, dự án này đã phải chờ đợi trong nhiều năm. Trên thực tế, UBND TP HCM đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị đại học Quốc tế Việt Nam thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 12/4/2012. Đến năm 2025, dự án được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 80/QĐ-Ttg ngày 13/01/2025.

Ngày 31/0/2026, UBND xã Xuân Thới Sơn ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại học quốc tế.

Đến ngày 12/3/2026, UBND TP HCM ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc giao đất cho CTCP Đô thị đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc Vinhomes) thực hiện dự án Khu đô thị Đại học quốc tế giai đoạn 1.

Phối cảnh dự án Vinhomes Sài Gòn Park. Ảnh: ĐVTK

Dự án Vinhomes Sài Gòn Park có quy mô khoảng 1.080ha (đã bao gồm 200 ha sân golf), tức gấp khoảng 1,4 lần diện tích quận I cũ.

Siêu dự án Vinhomes Saigon Park có tổng mức đầu tư lên tới 59.000 tỷ đồng, tương đương 3/4 đường vành đai 3 TP HCM. Siêu đô thị có vị trí giao thông thuận lợi khi nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM, cạnh quốc lộ 22 và cách trung tâm khoảng 20km, qua đó dễ dàng kết nối với Tây Ninh và vùng phụ cận. Ngoài ra, với lợi thế tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 cùng các trục giao thông liên vùng, trong tương lai, Vinhomes Saigon Park sẽ trở thành cực phát triển giáo dục – đô thị mới khi Vành đai 3, Vành đai 4 và metro hoàn thiện.

Theo quy hoạch, siêu dự án Vinhomes Sài Gòn Park được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và không gian công cộng. Đáng chú ý, phân khu Global Park – Công viên Quốc tế, nơi quy hoạch trung tâm thương mại, dịch vụ, bệnh viện tiêu chuẩn cao cùng tổ hợp ẩm thực quốc tế Global Village rộng hơn 19 ha, là một trong những điểm nhấn của dự án.

Khi hoàn thành, dự kiến khu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park sẽ trở thành nơi sinh sống, học tập và làm việc của gần 200.000 cư dân và sinh viên. Nơi này hướng tới hình thành một cực tăng trưởng mới tại khu vực Tây Bắc TP HCM, cũng như đóng vai trò trung tâm giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ quy mô lớn của thành phố.

Công trường dự án sau hơn 40 ngày khởi công. Ảnh: MKT

Kể từ khi khởi công, đến nay, công trường siêu dự án 59.000 tỷ đồng đã ghi nhận loạt hoạt động san lấp, mở đường nội bộ, vận chuyển vật liệu và vận hành máy móc quy mô lớn. Nhiều mũi san lấp đồng loạt vận hành, có xe cơ giới ra vào tấp nập, các tuyến đường nội bộ dần hình thành tại khu vực thi công dự án, qua đó tạo nên không khí xây dựng khẩn trương tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM.