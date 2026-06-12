Việt Nam sẽ xây dựng cầu dài hơn 9km, có nhà hàng xoay 360° trên cao tại tỉnh được ví như "Việt Nam thu nhỏ", Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc ngỏ ý đầu tư

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến đối với phương án thiết kế Cầu Cửa Lục 2.

Chỉ đạo nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của Thường trực Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế.

Trong đó, lưu ý phương án thiết kế, quy mô đầu tư dự án phải đảm bảo định hướng quy hoạch dài hạn, tổng thể về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Đồng thời, đây phải là điểm nhấn đặc biệt về kiến trúc ở khu vực Vịnh Cửa Lục, trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến với Quảng Ninh.

Cầu Cửa Lục 2 dự kiến được xây dựng nối quốc lộ 279 (xã Lê Lợi) với quốc lộ 18 (phường Bãi Cháy), thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Cây cầu nằm ở trung tâm 3 cây cầu lớn là cầu Bãi Cháy (2.140 tỷ), cầu Cửa Lục 1 (2.100 tỷ) và cầu Cửa Lục 3 (1.700 tỷ).﻿

Trong ảnh là vị trí cầu Cửa Lục 2 nhìn từ cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình Yêu). (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Trước đó, ngày 29/4, ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp, nghe và cho ý kiến về ý tưởng đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2 do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất làm nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo, trình bày ý tưởng 3 phương án thiết kế cầu trên cơ sở định hướng không gian phát triển gắn kết chức năng giao thông với phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh gồm: “Cầu treo nhịp lớn”; “Cầu treo tháp đơn”; “Cầu vòm giàn thép liên tục”.

Dự kiến, cầu dài khoảng 9,6km, trong đó phần cầu chính dài gần 1,3km, còn lại là cầu dẫn và đường dẫn. Điểm đầu nối với Quốc lộ 18 và điểm cuối nối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Trong đó, các yếu tố chú trọng được quan tâm như tiện ích trên cao sẽ bố trí nhà hàng xoay 360°, quầy bar (Sky bar), sàn kính ngắm cảnh và thang máy tham quan tại đỉnh tháp cầu; thiết kế lối đi bộ kính treo lơ lửng giữa độ cao tích hợp hiệu ứng AR thực tế tăng cường.

Dự án cũng hình thành trục tham quan với các phân khu chức năng, như: Trải nghiệm, nghệ thuật cảnh quan, không gian văn hóa, giải trí vịnh biển… Cùng với đó là các công trình tiếp cận (bãi đỗ xe, phương án kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực…) đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Các ý tưởng đều lấy văn hóa bản địa, không gian cảnh quan làm chủ đạo, hướng tới sự hiện đại, độc đáo, đồng thời tận dụng tối đa yếu tố cảnh quan vịnh Cửa Lục.