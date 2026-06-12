Hà Nội có chỉ đạo "nóng" về siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD của liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát

Dự kiến siêu dự án sẽ ảnh hưởng tới khoảng 250.000 người dân dọc hai bờ sông. (Ảnh: Văn Đoan)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chỉ thị nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm coi việc triển khai thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Việc triển khai phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, với tinh thần “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai dự án.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các thủ tục đầu tư; bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và triển khai dự án đúng quy định pháp luật. Đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án thành phần và tổng thể dự án trên địa bàn.

Cùng với đó là tăng cường giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của nhân dân; chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, lãng phí; kịp thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện dự án; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản, vốn đầu tư và các nguồn lực phát triển.

Đảng ủy UBND thành phố được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo đảm điều kiện học tập cho con em các hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Nơi ở mới phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đồng thời, thành phố sẽ thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chủ động rà soát, phân loại các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến dự án; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân, không để phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước đó trong tháng 5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.418 ha và tổng vốn gần 737.000 tỷ. Công trình được đề xuất bởi liên danh CTCP Địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 737.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 11.418 ha trải dài trên 16 xã, phường.

Mục tiêu nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng. Dự án trải dài trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2038

Công trình được phân chia thành 5 nhóm loại hình với các dự án thành phần. Nhóm 1 là các tuyến giao thông, nhóm 2 là các dự án công viên, nhóm 3 đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, nhóm 4 đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết và nhóm 5 là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.