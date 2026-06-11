Thành phố trẻ nhất Việt Nam chuẩn bị khởi công dự án 1.000 căn nhà cho thuê đầu tiên

Phối cảnh dự án (nguồn ảnh: Báo Đồng Nai).

Theo Báo Đồng Nai, ngày 12/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở cho thuê Long Bình (giai đoạn 1) tại phường Long Bình.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố Đồng Nai, dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,52 ha tại phường Long Bình, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Amata, Agtex Long Bình, Biên Hòa 2 và Hố Nai.

Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, diện tích từ 34-63 m², phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng. Tổng mức đầu tư khoảng 1.361 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Khi đi vào hoạt động, người dân và công nhân lao động có thể thuê nhà ở dài hạn với chi phí phù hợp. Bên cạnh các căn hộ, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu như bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc cùng các công trình phụ trợ khác...

Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ (nguồn ảnh: Báo Đồng Nai).

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hàng nghìn người, chủ yếu là công nhân, người lao động có thu nhập thấp và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai, sau bước khởi đầu với dự án Nhà ở xã hội cho thuê Long Bình, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm các dự án nhà ở cho thuê tại những khu vực tập trung đông công nhân như Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa và Trảng Bom.

Đồng thời, thành phố đã giao ngành xây dựng rà soát tổng thể nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê; đánh giá quỹ đất gần các khu công nghiệp, khu đô thị để xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với thực tế.

Cùng với đó, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được yêu cầu rà soát quỹ đất dịch vụ trong khu công nghiệp để đầu tư nhà lưu trú cho công nhân theo quy định. Đối với các khu công nghiệp mới, việc phát triển nhà ở công nhân là một trong những điều kiện bắt buộc trong quá trình triển khai dự án.

Đồng Nai là địa bàn công nghiệp trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước. Hiện thành phố đã thành lập 58 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế và hàng chục cụm công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở cho lực lượng lao động. Theo thống kê của ngành xây dựng năm 2025, tổng nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố Đồng Nai khoảng 600.000-650.000 người, tương ứng 150.000-160.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng 70% nhu cầu thuộc nhóm công nhân và người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.





