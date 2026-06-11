Sunshine Group khuấy động thị trường BĐS phía Nam với Saigon Signature Collection: hơn 30 tòa tháp, gần 12.000 sản phẩm

Sunshine Group đồng loạt kích hoạt 3 dự án trọng điểm ở phía Nam: Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat

Đại tiệc “bùng nổ” của ánh sáng và công nghệ

Không gian sự kiện được lấp đầy bởi 2.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 50 đại lý phân phối cùng lực lượng đối tác chiến lược, tạo nên một “biển người” sôi động ngay từ những phút đầu khai mạc.

Không chỉ dừng lại ở một buổi ra quân, sự kiện được tổ chức với quy mô của một “đại tiệc” kết hợp công nghệ, trình diễn thị giác và giới thiệu dự án. Hệ thống LED cỡ lớn, hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo đại cảnh và công nghệ tương tác được triển khai xuyên suốt, đưa khán giả lần lượt "đi qua" ba không gian dự án như một hành trình thị giác ngoạn mục, hơn là một buổi giới thiệu BĐS thông thường.

Điểm nhấn công nghệ của chương trình là màn trình diễn Holofan và trợ lý AI, mô phỏng không gian sống tương lai, phản ánh xu hướng ngày càng rõ của việc đưa công nghệ vào trải nghiệm thay vì chỉ dừng ở phối cảnh tĩnh.

Khoảnh khắc bùng nổ thuộc về nghi thức kích hoạt “The Golden Pact”, khi 50 đại diện đại lý chiến lược cùng ban lãnh đạo Sunshine Group đồng loạt xuất hiện trên sân khấu, cùng thực hiện nghi thức kích hoạt Saigon Signature Collection, trong tiếng hô vang của toàn bộ hệ thống phía dưới, đánh dấu thời điểm chính thức “khởi động” chiến dịch phân phối quy mô lớn tại thị trường phía Nam.

Ra mắt bộ sưu tập BĐS thế hệ mới Saigon Signature Collection

Tại sự kiện, đại diện Sunshine Group cho biết, với hơn 30 toà tháp và gần 12.000 sản phẩm cao cấp, Saigon Signature Collection không chỉ là một bộ sưu tập bất động sản. Đây là một hành trình hoàn chỉnh: sống tại nội đô, sở hữu tài sản tương lai bên sông, và tận hưởng second home bên biển.

Theo đó, Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside cùng nằm tại khu vực quận 7 cũ - liền kề Phú Mỹ Hưng, một trong những khu đô thị thượng lưu hoàn chỉnh bậc nhất tại Tp. HCM. Nếu Sunshine Sky City sở hữu lợi thế trung tâm Nam Sài Gòn, kế cận sông Cả Cấm, và tích hợp hệ tiện ích thương mại - dịch vụ - căn hộ theo chuẩn khách sạn thì Noble Crystal Riverside phát triển theo định vị “resort 5 sao bên sông Sài Gòn”, khai thác lợi thế cảnh quan ven sông hiếm hoi còn lại tại khu vực trung tâm. Dự án được đánh giá là dòng tài sản tích lũy dài hạn, trong bối cảnh quỹ đất ven sông dành cho phân khúc cao cấp ngày càng trở nên khan hiếm rõ rệt trên thị trường TP.HCM.

Dự án Sunshine Sky City

Dự án Noble Crystal Riverside

Dự án Sunshine Bay Retreat

Dự án còn lại, Sunshine Bay Retreat tại Vũng Tàu không đơn thuần là một dự án ven biển, đây là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao, nơi không gian sống riêng tư và dịch vụ lưu trú cao cấp được vận hành trong cùng một hệ sinh thái. Mọi trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, thư giãn đến giải trí đều được thiết kế trọn vẹn tại một điểm đến.

“Đặc biệt, ngay cả khi gia chủ không hiện diện, căn hộ vẫn có thể “vận hành thay chủ sở hữu” thông qua ứng dụng AI tiên tiến, giúp tối ưu khai thác cho thuê, quản lý dòng tiền và theo dõi hiệu quả vận hành theo thời gian thực”, ông Christopher John Brisbin - Giám đốc Phát triển dự án BĐS hàng hiệu của Sunshine Sài Gòn nhấn mạnh. Đây được xem là lợi thế mang tính “cách mạng” khi giải quyết trực diện bài toán sinh lời của BĐS ven biển: biến tài sản nghỉ dưỡng từ mô hình sở hữu thụ động sang cấu trúc vận hành tạo dòng tiền và có thể kiểm soát một cách minh bạch.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đây là một phần trong triết lý xuyên suốt của Sunshine Group khi phát triển BĐS giá trị thật với 5 yếu tố cốt lõi: “Vị trí thật - Chất lượng thật - Ở thật - Giá thật - Dòng tiền thật”. Song hành với đó là sứ mệnh đưa các chuẩn sống tinh hoa hàng đầu thế giới vào Việt Nam, đồng thời chắt lọc và chuyển hóa thành những trải nghiệm vận hành thực tế tại từng dự án.

Chính sách tài chính cạnh tranh

Tại sự kiện, Sunshine Group công bố gói tài chính được đánh giá là cạnh tranh hàng đầu thị trường: vay tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc tới 36 tháng. Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside áp dụng bình ổn lãi suất 8%/12 tháng sau ưu đãi; riêng Sunshine Bay Retreat lên tới 10%/12 tháng.

Phản ứng tại sự kiện cho thấy sức nóng đang trở lại với phân khúc cao cấp miền Nam: nhiều đại lý F1 đăng ký giữ chỗ ngay, trong khi cuộc thi truyền thông "Signature Launch 2026" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 70 triệu đồng lập tức tạo lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok/Facebook.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, cùng xu hướng kiểm soát mật độ xây dựng chung cư cao tầng tại khu vực trung tâm TP.HCM, nguồn cung quy mô lớn từ bộ ba dự án của Sunshine Group, đang nổi lên như một lực bổ sung đáng kể cho thị trường, góp phần cải thiện tình trạng khan hiếm nguồn cung cao cấp và tạo thêm lực đẩy cho chu kỳ tăng trưởng mới của BĐS phía Nam.