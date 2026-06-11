Khi lợi thế du lịch cộng hưởng với sức mạnh tài chính quốc tế: Đà Nẵng trở lại đường đua bất động sản

Khi du lịch tăng tốc trở lại và vai trò trung tâm tài chính quốc tế dần được định hình, Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ đón dòng dịch chuyển khổng lồ của nhóm du khách chi tiêu cao và chuyên gia tài chính - công nghệ toàn cầu.

Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phân khúc bất động sản cao cấp, đặc biệt là các mô hình giúp cư dân có thể làm việc hiệu quả nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Sức cầu dài hạn từ nền tảng du lịch vững chắc

Không phải đợi đến khi bước vào dịp cao điểm hè, du lịch của thành phố bên sông Hàn đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số từ rất sớm. Thống kê cho thấy, tổng 4 tháng đầu năm nay, thành phố đã đón gần 6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong đó có gần 3,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng hơn 24,9 % so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải về sức hút đặc biệt này, một chuyên gia trong ngành từng khẳng định, hiếm có điểm đến nào hội tụ đa dạng các lợi thế về tự nhiên, hệ sinh thái lễ hội ấn tượng và chính sách phát triển du lịch nhất quán như Đà Nẵng.

Về tự nhiên, điểm đến này nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam bằng sự vượt trội về tài nguyên du lịch và địa hình giao thoa biển - sông - núi hiếm có. Ngoài tài nguyên bản địa, Đà Nẵng là một trong số ít địa phương khai thác hiệu quả yếu tố trải nghiệm sự kiện để liên tục hấp dẫn du khách. Thành phố đăng cai và phát triển một loạt sự kiện mang tầm quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Lễ hội "Tuyệt vời Đà Nẵng" - Danang Fantasticity, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, Liên hoan phim Châu Á, Lễ hội âm nhạc nghệ thuật dân gian, Lễ hội đèn lồng… Ước tính, riêng 6 ngày diễn ra các đêm thi DIFF 2025 đã thu hút lượng khách lưu trú đông đảo, tăng trưởng vượt bậc khoảng 39% so với mùa pháo hoa trước, đạt khoảng 504.000 lượt. Bước sang năm nay, nhiều dự báo cho thấy, số lượng du khách đến với thành phố sẽ còn ấn tượng hơn, có thể gây quá tải cục bộ với nguồn cung phân khúc cao cấp.

Thế mạnh riêng có khác của Đà Nẵng là chính sách phát triển du lịch nhất quán từ các cấp lãnh đạo. Thành phố đã ban hành đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực. Song song, Đà Nẵng cũng thúc đẩy các chính sách du lịch xanh và bền vững, hướng tới nhóm du khách có yêu cầu cao về trải nghiệm và môi trường.

Chuyên gia nhận định, hành lang du lịch liên tục từ Sơn Trà đến Chu Lai đang hình thành như một cực tăng trưởng mới, gia tăng sức hút của thành phố đối với các nhà đầu tư bất động sản ven biển.

Trên thực tế, đà tăng trưởng của du lịch đang nhanh chóng chuyển hóa thành áp lực cầu rõ rệt lên bất động sản lưu trú tại Đà Nẵng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 19,4 – 19,8 triệu lượt khách, tăng 10 – 12% so với năm trước, khiến phân khúc khách sạn – nghỉ dưỡng cao cấp luôn trong trạng thái khai thác tối đa. Ngay từ hai tháng đầu năm, công suất phòng 4 – 5 sao lần lượt đạt 85% và 88%, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển tại Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà thậm chí lấp đầy hoàn toàn. Cùng với đó, giá phòng bình quân quý I/2026 tăng 10% so với cùng kỳ, hiện đạt khoảng 68 USD/phòng/đêm ở phân khúc 4 sao và 292 USD/phòng/đêm ở phân khúc 5 sao, tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của bất động sản du lịch tại Đà Nẵng.

Cú hích quy hoạch đưa bất động sản vào chu kỳ tăng tốc

Nếu như tiềm năng du lịch giúp duy trì sức bền, bất động sản Đà Nẵng còn đứng trước thời cơ "có một không hai" để tăng sức bật nhờ quy hoạch. Theo Savills Việt Nam: "Thành phố biển đang nhanh chóng chuyển mình thành trung tâm kinh tế tiếp theo của Việt Nam, với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn mở ra tiềm năng mạnh mẽ cho mở rộng đô thị, phát triển công nghiệp và bất động sản giá trị cao".

Ở giai đoạn khởi động, thành phố đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ (MOU) và cấp hoặc chấp thuận hồ sơ cho hơn 30 nhà đầu tư, trong đó xuất hiện nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Tiêu biểu là Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới; Bybit – một trong những sàn giao dịch tài sản số lớn nhất toàn cầu; Trung tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC); Tether Operations – đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới…

Tòa nhà nơi đặt Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư và kinh nghiệm từ các tập đoàn toàn cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao được các chuyên gia xác định là "chìa khóa mềm" quyết định sự thành công của IFC. Do đó, trong lộ trình triển khai IFC giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ và UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh nhiệm vụ "thu hút nhân lực quốc tế trình độ cao", đồng thời cho phép áp dụng các chính sách đãi ngộ đặc thù về tiền lương, lưu trú, đào tạo và phát triển kỹ năng.

Điều này cho thấy, trong một tương lai không xa Đà Nẵng không chỉ là thành phố của khách du lịch mà còn là nơi đáng sống của các chuyên gia, nhân sự chất lượng cao quốc tế. Kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế đã vận hành thành công như DIFC của Dubai hay ADGM tại Abu Dhabi cho thấy, khi IFC đạt trạng thái ổn định, quy mô chuyên gia và nhân lực quốc tế có thể dao động từ 30.000 - 50.000 người, qua đó tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở chất lượng cao và lưu trú dài hạn.

Trong bối cảnh đó, M RIVERSIDE DANANG xuất hiện như một lời giải trực diện cho bài toán kép của thị trường, với mô hình "Work – Live – Resort". Trong đó, khu làm việc bố trí co-working space, phòng họp riêng và không gian linh hoạt. Khu lưu trú hướng đến nhu cầu dài hạn với căn hộ tối ưu công năng, thiết kế kính tràn và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Khu tiện ích gồm nhà hàng, cà phê, hồ bơi, gym, spa, khu giải trí đa năng và rooftop lounge. Dự án phù hợp nhóm chuyên gia quốc tế, doanh nhân, dân du mục kỹ thuật số (digital nomad) và du khách chi tiêu cao đang tìm kiếm không gian sống linh hoạt ngay trung tâm Đà Nẵng.

Tọa lạc trên khu đất ba mặt tiền hiếm hoi giữa các trục đường lớn 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, M RIVERSIDE DANANG sở hữu một trong những vị trí khó cạnh tranh tại trung tâm Đà Nẵng. Dự án trực diện công viên APEC, đồng thời mở ra tầm nhìn trọn vẹn hướng sông Hàn và cầu Rồng – những biểu tượng đô thị gắn với hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập.

Dự án cao 25 tầng, có 3 tầng hầm, cung cấp 321 căn hộ thương mại và văn phòng làm việc kết hợp lưu trú gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ tích hợp không gian làm việc – lưu trú – nghỉ dưỡng trong cùng một tòa nhà, hướng đến trải nghiệm sống toàn diện cho nhóm cư dân quốc tế và chuyên gia làm việc dài hạn tại Đà Nẵng. Dự án hiện đã có giấy phép xây dựng và được triển khai trên cơ sở pháp lý hiện hành, trong đó quỹ đất xây dựng công trình có thời hạn sử dụng lâu dài theo quy định pháp luật.

M RIVERSIDE DANANG chỉ cách Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng chỉ 5 - 10 phút di chuyển

Thế mạnh này không chỉ tạo nền tảng cho tiến độ xây dựng, mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của nhóm nhân lực chất lượng cao – những người vốn ưu tiên những sản phẩm nhà ở có tính ổn định, minh bạch và khả năng an cư dài hạn. Bên cạnh đó, việc dự án được phát triển bởi Kyoritsu Maintenance Việt Nam – doanh nghiệp có định hướng phát triển bài bản, vững chắc và bền vững, càng củng cố niềm tin về chất lượng, tiêu chuẩn phát triển và cam kết kiến tạo những giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng.

Vị trí lõi trung tâm, pháp lý rõ ràng và mô hình sống đa năng, M RIVERSIDE DANANG xuất hiện đúng thời điểm thị trường Đà Nẵng hình thành lực cầu kép từ du lịch quốc tế và nhân lực toàn cầu, trở thành lựa chọn đầy sức hút ở phân khúc căn hộ trung – cao cấp.

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