Vành đai 2 tăng tốc, khu Đông đón làn sóng dịch chuyển dân cư

Đáng chú ý, những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông liên hoàn giữa Vành đai 2, đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 1A đang nổi lên như tâm điểm đón dòng người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Vành đai 2 tăng tốc – Sự cộng hưởng của hạ tầng tỷ đô

Sau thời gian chững lại, dự án Vành đai 2 (đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) dài 2,7km với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ trên công trường. Nhờ Nghị quyết 212 tháo gỡ vướng mắc, dự án đến nay đã đạt hơn 31,5% khối lượng. Mục tiêu trong năm 2026 sẽ hoàn thành kết cấu 3 cây cầu (Rạch Lùng, Ông Việt, Gò Cát) và tiến tới thông xe kỹ thuật vào đầu 2027.

Xét trên tổng thể quy hoạch, Vành đai 2 là tuyến đường tròn xoay có ý nghĩa chiến lược đối với toàn TP.HCM. Chức năng cốt lõi của tuyến đường này là phân luồng giao thông từ xa, đưa các dòng xe tải trọng lớn lưu thông bao quanh bên ngoài thay vì đi xuyên qua nội đô. Mạng lưới này kết nối trực tiếp các cụm cảng lớn (như Cát Lái) với hệ thống quốc lộ, giúp khơi thông điểm nghẽn logistics cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Picity SkyZen tọa lạc ngay trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng, đón trọn cú hích tăng tưởng từ tiến độ khép kín của Vành đai 2

Do đó, khi giai đoạn 1 với hai nhánh đường song hành rộng 19m của đoạn 3 được khép kín, trục đại lộ Phạm Văn Đồng sẽ thông suốt hoàn toàn. Việc tách biệt dòng xe chở hàng hóa lớn ra khỏi khu dân cư không chỉ giải quyết triệt để bài toán ùn tắc cho các phường Hiệp Bình, Tam Bình (TP. Thủ Đức), mà còn nâng cấp mức độ an toàn và chất lượng môi trường sống. Sự đồng bộ này trực tiếp tạo ra một hành lang kinh tế mới, thiết lập mặt bằng giá trị cao và bền vững hơn cho các dự án bất động sản liền kề.

Kết nối đa tầng: Rút ngắn khoảng cách liên vùng

Khi mạng lưới Vành đai 2 đồng bộ, từ đại lộ Phạm Văn Đồng, luồng phương tiện dễ dàng kết nối thẳng ra Xa lộ Hà Nội và tiếp cận nhanh chóng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Trục huyết mạch này giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển vào trung tâm tài chính hiện hữu cũng như các đô thị công nghiệp phía Nam.

Bên cạnh đó, trục Phạm Văn Đồng còn đóng vai trò là hành lang kết nối trực tiếp đến các nhà ga trọng điểm của mạng lưới Metro nội đô và tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai. Bất động sản nằm liền kề hoặc có lộ trình di chuyển thuận tiện đến các nhà ga luôn thiết lập một mặt bằng giá trị vượt trội. Với sự hoàn thiện của Vành đai 2, các tổ hợp căn hộ trên đại lộ Phạm Văn Đồng chính là những tọa độ hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới này. Việc dễ dàng hòa vào hệ thống giao thông công cộng hiện đại không chỉ mang lại đặc quyền di chuyển không giới hạn cho cư dân, mà còn là yếu tố quyết định đảm bảo dư địa tăng trưởng tài sản đột phá trong trung và dài hạn

Tâm điểm đô thị số chuẩn quốc tế dọc đại lộ tỷ đô

Thực tế, giới đầu tư đã sớm nhìn thấy tiềm năng của hành lang kinh tế này. Trục Phạm Văn Đồng đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của hàng loạt dự án căn hộ và khu dân cư cao cấp. Minh chứng rõ nét nhất là tổ hợp Đô thị số Picity Sky Park đã cất nóc vào cuối năm 2025 và dự kiến bàn giao vào Quý 1/2027. Tiến độ xây dựng thực tế này đã củng cố niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư về khả năng sinh lời khi hạ tầng giao thông khép kín.

Picity SkyZen hiện thực hóa mô hình đô thị số đa tiện ích, mang đến không gian thư giãn vượt trội ngay tại tâm điểm đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tiếp nối nhịp độ tăng trưởng đó, phân khu cao cấp Picity SkyZen hiện diện như một bản nâng cấp toàn diện, hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống hiện đại của cộng đồng cư dân thế hệ mới thông qua hệ thống an ninh đa lớp, không gian lưu trú tối ưu hóa mảng xanh và quy trình vận hành dự án thông minh.

Thay vì đi theo khuôn mẫu của các căn hộ truyền thống, sức hút cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Picity SkyZen đến từ chiến lược giải quyết trực diện bài toán an cư cho thế hệ cư dân mới. Đón đầu sự dịch chuyển của nền kinh tế số, dự án đã tiên phong phát triển dòng sản phẩm "Digital Home" – định dạng không gian được "may đo" riêng cho đội ngũ chuyên gia trẻ, startup, freelancer và lực lượng lao động toàn cầu với mức giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng và chính sách hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà.

Không gian làm việc thông minh tích hợp công nghệ tại Digital Home là giải pháp an cư được "may đo" riêng cho cộng đồng sáng tạo nội dung, freelancer và lực lượng lao động số.

Digital Home không đơn thuần là nơi lưu trú, mà hoạt động như một "hub" làm việc thông minh. Việc tích hợp sâu các công nghệ quản lý AI, vạn vật kết nối (IoT) và hạ tầng viễn thông băng thông rộng giúp cư dân dễ dàng chuyển đổi căn hộ thành trạm kết nối công việc không giới hạn.

Sự cộng hưởng giữa đòn bẩy hạ tầng tại trục Phạm Văn Đồng và hệ sinh thái tiện ích công nghệ cao biến Picity SkyZen thành một "tài sản kép" có sức hút lớn đối với dòng tiền thông minh. Việc sở hữu SkyZen ngay thời điểm Vành đai 2 đang tăng tốc không chỉ là sự đảm bảo cho một khoản đầu tư sinh lời đột phá, mà còn là đặc quyền sở hữu một không gian sống vượt chuẩn. Một tài sản tiềm năng, giải quyết trọn vẹn cả bài toán gia tăng giá trị và nhu cầu an cư thực tế trong nền kinh tế số.