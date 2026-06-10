Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một công trình cao nhất thế giới, vượt Trung Quốc để lập kỷ lục toàn cầu

Một công trình tâm linh quy mô đặc biệt lớn đang được triển khai tại Thanh Hóa, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai thuộc dự án Khu du lịch tâm linh Huyền tích Am Tiên.

Theo ghi nhận, hạng mục khối đế với quy mô lớn đang được thi công bằng bê tông cốt thép, đóng vai trò nền tảng đảm bảo kết cấu cho toàn bộ công trình. Theo thiết kế, tôn tượng có tổng chiều cao 167,5 m, gồm khối đế cao 45 m, đài sen cao 13,6 m và phần tượng cao 108,9 m. Toàn bộ tượng được chế tác bằng đồng, với thể tích hơn 69.000 m³. Một số chi tiết nổi bật như bàn tay phải thủ ấn Vô Úy rộng 7,5 m, tay trái thủ ấn Thí Nguyện dài gần 12 m.

Nếu hoàn thành đúng theo thiết kế ban đầu, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Am Tiên sẽ là tượng Phật cao nhất thế giới. Hiện nay, tượng Trung Nguyên Đại Phật ở Nghiêu Sơn (Trung Quốc) được công nhận là tượng Phật cao nhất thế giới, với tổng chiều cao 153 m, trong đó phần tượng cao 108 m.

Về công nghệ, công trình sử dụng các tấm đồng đỏ nhập khẩu, gia công bằng công nghệ áp lực cao từ châu Âu, sau đó mạ bạc để tạo bề mặt màu trắng đặc trưng. Tượng được tạo mẫu bởi đội ngũ điêu khắc và hàng trăm nghệ nhân đúc đồng trong nước, dưới sự chủ trì của ông Phạm Bá Đua – tác giả tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen.

Không chỉ là một công trình đơn lẻ, dự án còn bao gồm quần thể kiến trúc tâm linh với nhiều hạng mục phụ trợ như nhà khách, khu dịch vụ, hệ thống giao thông nội khu và không gian phục vụ du khách.

Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai thuộc dự án Khu du lịch tâm linh Huyền tích Am Tiên.

Theo Sun Group, dự án “Huyền tích Am Tiên – Legend of Am Tiên” được triển khai tại khu vực núi Nưa, gắn với lịch sử khởi nghĩa Bà Triệu. Công trình được xây dựng theo thế “tọa sơn hướng thủy”, lưng tựa núi Ngàn Nưa, hướng về đông bắc, được kỳ vọng mang lại sinh khí và thịnh vượng cho khu vực.

Khu vực này cùng với núi Bà Đen và núi Đá Chông được xem là một trong ba huyệt đạo linh thiêng của Việt Nam, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa – lịch sử truyền thống.

Dự án có tổng diện tích gần 350 ha, chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 gồm khu dịch vụ thương mại và cáp treo (32 ha), vốn gần 3.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 là khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa (58 ha), vốn 9.600 tỷ đồng; giai đoạn 3 là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng (295 ha), vốn gần 22.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2027–2030. Trong đó, tuyến cáp treo dự kiến vận hành từ năm 2027, còn hạng mục tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai sẽ được triển khai trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới hoàn thiện đồng bộ toàn bộ quần thể vào năm 2030.