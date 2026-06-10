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Đồng Nai thu hồi hơn 1.164 ha đất gần sân bay Long Thành trong tháng 6

| | Bất động sản

TP Đồng Nai đang triển khai thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng hơn 1.164 ha đất nằm gần sân bay Long Thành nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá, kỳ vọng tăng nguồn thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Đồng Nai thu hồi hơn 1.164 ha đất gần sân bay Long Thành trong tháng 6- Ảnh 1.

TP Đồng Nai đang triển khai thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng hơn 1.164 ha đất nằm gần sân bay Long Thành

Ngày 8/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai cho biết đang thực hiện các thủ tục dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 4 khu đất lớn theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Các khu đất có tổng diện tích khoảng 1.164,5 ha, gồm: khu 1 thuộc phân khu A rộng khoảng 610,5 ha; khu 2 thuộc phân khu E rộng khoảng 329 ha; khu 3 thuộc phân khu I và II của Khu tái định cư Bình Sơn cũ rộng khoảng 170 ha; khu 4 rộng khoảng 55 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 983 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất TP Đồng Nai và được triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, việc đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng nhằm sớm tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá ngay trong năm 2026, tận dụng lợi thế vị trí gần sân bay Long Thành.

Các khu đất nằm trong phạm vi quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành, được đánh giá có tiềm năng lớn trong phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ.

Trước đó, ngày 31/5, UBND TP Đồng Nai đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ việc tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này.

Hân Dao

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