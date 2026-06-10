Bất động sản An Gia đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 47%, tăng vốn vượt 1.800 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã: AGG, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra chiều 29/6.

AGG sẽ trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cùng ở mức 200 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận đề ra giảm 47% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trong năm nay, Bất động sản An Gia hướng đến việc tập trung hoàn thành bán hàng tại dự án The Gió Riverside. Đối với dự án The River Collection, công ty tập trung xây dựng, hoàn thiện phần hầm móng cọc của dự án. Bên cạnh đó, công ty dự kiến hoàn thiện pháp lý đầu tư dự án The Westgate 2 và The Lá Village.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Trước đó, Bất động sản An Gia kết thúc năm 2025 với doanh thu thuần 829 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 379 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và 27% so với năm 2024.

Về phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tương đương phát hành 178,78 triệu đơn vị. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã được kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Bất động sản An Gia còn có kế hoạch phát hành 2,6 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Nguồn vốn phát hành cũng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã được kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành, Bất động sản An Gia sẽ tăng vốn lên 1.813,8 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ thông qua số lượng thành viên HĐQT 2024-2029 là 4 người, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, doanh thu thuần hợp nhất của Bất động sản An Gia đạt 67,3 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu sụt giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm 38%.

Trong diễn biến mới đây, Bất động sản An Gia công bố đã nhận chuyển nhượng 10,8 triệu cổ phần tại CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát (Công ty Lộc Phát). Tổng giá trị nhận chuyển nhượng là hơn 108 tỷ đồng.

Sau chuyển nhượng, AGG sở hữu 18 triệu cổ phần, chiếm 99,99% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ của Công ty Lộc Phát.

Sau việc chuyển nhượng, Công ty Lộc Phát chỉ còn 2 thành viên nên sẽ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đồng thời, AGG sẽ tiến hành tăng vốn cho Công ty Lộc Phát thêm gần 955 tỷ đồng từ 180 tỷ đồng lên mức gần 1.135 tỷ đồng. Trong đó, AGG góp thêm 954,68 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Kim Hoa góp thêm 95,48 triệu đồng.

Sau cùng, AGG sẽ tiếp tục các thủ tục để sáp nhập Công ty Lộc Phát vào Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam. Sau khi sáp nhập, Công ty Lộc Phát sẽ chấm dứt hoạt động và Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam trở thành công ty con trực tiếp của Bất động sản An Gia.