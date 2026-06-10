Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội xem xét nghị quyết quy định việc sử dụng bãi sông để xây dựng mới công trình

| | Bất động sản

Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp xem xét dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan

Sáng 10/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026 (phiên thứ 2), để xem xét các Nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 trình HĐND thành phố theo thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Các dự thảo nghị quyết được xem xét bao gồm: Nghị quyết Quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan; xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng ở khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để bảo đảm yêu cầu không làm cản trở dòng chảy.

Hà Nội xem xét nghị quyết quy định việc sử dụng bãi sông để xây dựng mới công trình- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026 (phiên thứ 2)

Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố; việc sử dụng ngân sách thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chính sách này.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo kế hoạch đã được HĐND và UBND thành phố thống nhất, thành phố Hà Nội sẽ ban hành tổng cộng 64 nghị quyết để cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026 trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7. Vì thế, toàn bộ các nghị quyết phải được hoàn thiện trước ngày 15/6 để thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết sau khi được thông qua.

Do khối lượng nghị quyết trình tại phiên họp lần này rất lớn, tập thể UBND thành phố xem xét trước 19 nghị quyết; các nghị quyết còn lại tiếp tục được lấy ý kiến, hoàn thiện và có thể xin ý kiến các thành viên UBND thành phố bằng văn bản.

“Chúng tôi kỳ vọng từ ngày 1/7, khi Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế, chính sách mới chính thức có hiệu lực, đây sẽ là một trong những động lực rất mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những dự án NƠXH quy mô lớn được đề xuất đầu tư ở Hà Nội

Những dự án NƠXH quy mô lớn được đề xuất đầu tư ở Hà Nội Nổi bật

Chuẩn bị thu hồi 620ha đất của hơn 6.000 hộ dân để làm siêu dự án giao thông 200.000 tỷ đồng lớn bậc nhất phía Bắc, kết nối với Thủ đô và loạt tỉnh, thành

Chuẩn bị thu hồi 620ha đất của hơn 6.000 hộ dân để làm siêu dự án giao thông 200.000 tỷ đồng lớn bậc nhất phía Bắc, kết nối với Thủ đô và loạt tỉnh, thành Nổi bật

Vụ AEON Mall Long Biên: Bất ngờ việc làm ăn của 'ông trùm' bán lẻ tại Việt Nam

Vụ AEON Mall Long Biên: Bất ngờ việc làm ăn của 'ông trùm' bán lẻ tại Việt Nam

14:43 , 10/06/2026
Áp lực bủa vây, doanh nghiệp BĐS buộc phải "thay máu" để sống sót trong chu kỳ mới

Áp lực bủa vây, doanh nghiệp BĐS buộc phải "thay máu" để sống sót trong chu kỳ mới

14:43 , 10/06/2026
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' rất trắng trợn, tinh vi

Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' rất trắng trợn, tinh vi

14:37 , 10/06/2026
Sau khi Vingroup, Sun Group, Novaland, T&T Group... đổ bộ, tỉnh rộng nhất cả nước sắp có chuỗi dự án xanh trị giá 55.000 tỷ đồng

Sau khi Vingroup, Sun Group, Novaland, T&T Group... đổ bộ, tỉnh rộng nhất cả nước sắp có chuỗi dự án xanh trị giá 55.000 tỷ đồng

14:33 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên