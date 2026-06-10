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Việt Nam sẽ hoàn thành cây cầu dây văng có nhịp chính 300m, tĩnh không thông thuyền cao chưa từng có trong lịch sử vào dịp đặc biệt quan trọng

| | Bất động sản

Công trình cầu Phước Khánh dự kiến hoàn thành thi công, đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2026.

Cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hợp long trong tháng 6/2026. (Ảnh: VTC News)

Ngày 9/6, theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC), công trình cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hợp long trong tháng 6/2026 và dự kiến hoàn thành thi công, đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2026, theo thông tin từ Báo Đồng Nai.

Tính đến nay, các hạng mục trọng yếu như: kết cấu thân cầu, hệ thống dây văng và những đốt dầm chính của cầu Phước Khánh cơ bản đã hoàn thiện. Đơn vị thi công đang tập trung thi công những đốt dầm cuối cùng, chuẩn bị cho thời điểm hợp long giữa cầu trong tháng 6.

Sau khi hợp long, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: thảm bê tông nhựa, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông cùng các công trình kỹ thuật phụ trợ. Theo kế hoạch, toàn bộ cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026 để phục vụ nhu cầu giao thông, giao thương.

Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối xã Bình Khánh (TP.HCM) với xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình có tổng chiều dài 3.186 m, rộng gần 22 m, quy mô 4 làn xe, thiết kế tốc độ 100 km/h. Điểm nhấn kỹ thuật là nhịp chính dài 300 m cùng tĩnh không thông thuyền 55 m – mức cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Thiết kế này bảo đảm hành lang an toàn cho tàu có trọng tải đến 30.000 tấn lưu thông vào các cảng thượng nguồn, đặc biệt là cụm cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải. Các trụ cầu cũng được tính toán chịu lực va chạm từ tàu biển trên 20.000 tấn.﻿

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh trước đây thuộc gói thầu J3 của Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Quá trình triển khai thực hiện gói thầu gặp nhiều vướng mắc, liên danh nhà thầu đã dừng thi công khi gói thầu chưa hoàn thành. VEC sau đó đã chấm dứt hợp đồng gói thầu J3 và lập gói thầu J3-1 thay thế. Gói thầu J3-1 là một trong những gói thầu hoàn thành cuối cùng của Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Thùy Linh

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