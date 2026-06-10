Môi giới đổ về khu Tây Bắc TP.HCM, liên tục khai trương văn phòng mới, nhộn nhịp tư vấn khách quanh siêu dự án lớn chưa từng tại Hóc Môn
Vinhomes Saigon Park
Hơn 6.000 booking được môi giới nhắc tới khi Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) còn chưa mở bán chính thức, kéo theo làn sóng đại lý F1, văn phòng tư vấn và quán cà phê “điểm hẹn nhà đầu tư” mọc lên quanh công trường.
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