Không khí sôi động cũng lan sang các hàng quán, dịch vụ ăn uống quanh khu vực. Anh Phát, chủ một quán cơm trên đường Thanh Niên, cho biết từ khi công trường hoạt động, quán đông khách hơn trước. “Khoảng 11 giờ trưa là công nhân ra ăn cơm. Từ ngày dự án làm, khu này nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều người ăn xong còn tranh thủ nằm nghỉ trưa tại quán”, anh nói.